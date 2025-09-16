La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en octubre de 2025 los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC), que reciben un aumento del 1,87% en línea con la inflación de agosto.

Además, se mantiene vigente el bono previsional de $70.000, que se abona de forma completa a quienes perciben haberes mínimos y en forma proporcional para los superiores, con un tope de $396.266,36.

Los nuevos valores de las PNC en octubre

Con la aplicación del incremento y el bono adicional, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

PNC por Invalidez o Vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45 PNC para madres de siete hijos o más: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36 Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09 Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36 Jubilación máxima: $2.195.463,70

El aumento del 1,87% corresponde a la variación de precios registrada en agosto, que fue del 1,9%. La diferencia se debe a que ANSES aplica el cálculo con dos decimales exactos. Sin embargo, el bono previsional permanece congelado desde marzo de 2024, lo que implica que la mejora en el poder adquisitivo de los haberes resulta más baja que el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Quiénes reciben las Pensiones No Contributivas

Las PNC alcanzan a diferentes grupos de beneficiarios:

Personas con invalidez. Mayores de 70 años sin aportes jubilatorios suficientes. Madres de siete o más hijos. Otras pensiones graciables y de carácter especial.

En todos los casos, la ANSES liquida de manera automática los haberes con el aumento y el bono incluido.

Cómo iniciar un trámite en ANSES

Quienes quieran iniciar un trámite previsional deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y verificar los aportes en la sección Trabajo > Historia Laboral. En caso de faltantes, se deben presentar comprobantes de servicio o recibos de sueldo. Posteriormente, se solicita un turno en las oficinas del organismo y concurrir con el DNI el día asignado.

