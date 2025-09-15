Calendario ANSES 2025: Quiénes cobran jubilaciones, pensiones y asignaciones hoy 15 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia esta semana el pago de las prestaciones sociales correspondientes a septiembre 2025. Entre los beneficios que se abonan se encuentran las jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones por Prenatal y Maternidad, entre otras.

Este mes, los haberes se actualizaron con un incremento del 1,9%, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC. Además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000, destinado principalmente a jubilados que perciben la mínima, beneficiarios de PNC y de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Montos actualizados

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono = $390.277,18 Jubilación máxima: $2.155.162,17 PUAM: $256.221,74 + bono = $326.221,74 PNC por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono = $294.194,02

El bono de $70.000 se acredita en la misma fecha del haber y, en los casos de haberes superiores al mínimo, se otorga de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $390.277,18.

Fechas de cobro para DNI terminado en 5

Jubilaciones y pensiones mínimas: lunes 15 de septiembre. Pensiones No Contributivas (PNC): miércoles 10 de septiembre. Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo: miércoles 24 de septiembre.

Los beneficiarios pueden verificar el detalle de su pago ingresando a la página oficial de ANSES con su número de CUIL o de beneficio, en la opción “Consulta de pagos”.

