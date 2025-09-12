ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 y qué descuentos tienen con Beneficios ANSES

En septiembre de 2025, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibieron un incremento del 1,9% en sus haberes, en línea con la movilidad mensual establecida por la inflación. A pesar de la actualización y del bono extraordinario de $70.000, muchos adultos mayores advierten que los montos continúan siendo insuficientes frente al costo de vida.

Jubilaciones ANSES: confirman el monto mínimo y máximo que regirá desde octubre 2025

De cuánto son los haberes con aumento y bono

Con el ajuste de septiembre, los montos quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + bono de $70.000) PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + bono de $70.000) PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + bono de $70.000) PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 + bono de $70.000) Jubilación máxima: $2.155.162,17

Beneficios ANSES: descuentos en todo el país

Para acompañar a este sector, ANSES mantiene vigente el programa Beneficios ANSES, que permite acceder a descuentos automáticos y reintegros en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, incluidas las principales cadenas de supermercados.

Entre las promociones destacadas se encuentran:

10% de descuento en supermercados, sin tope de reintegro. 20% en artículos de limpieza y perfumería, en comercios adheridos. Reintegro adicional del 5% en el Banco Nación, pagando con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+, con tope mensual de $20.000.

Alerta ANSES: se definió cuánto aumentarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en octubre

Todos los descuentos en supermercados

Los beneficios varían según cada cadena:

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en limpieza y perfumería, sin tope. Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope. Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope. Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000.

Becas Progresar: cuál es el monto en septiembre de 2025

Calendario de pagos de septiembre 2025

El cronograma de pagos de ANSES se extenderá del 8 al 26 de septiembre, de acuerdo con la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 0 (lunes 8) hasta DNI terminados en 9 (viernes 19). Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: desde el lunes 22 (DNI terminados en 0 y 1) hasta el viernes 26 (DNI terminados en 8 y 9). Pensiones No Contributivas (PNC): pagos entre el lunes 8 y el viernes 12.

