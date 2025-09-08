Anses: titulares de la AUH recibirán un extra de $108.000 junto con sus haberes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario de pagos de septiembre para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que este mes incluye un extra de $108.000 para los beneficiarios.

Con el aumento del 1,9% aplicado por movilidad en septiembre, el monto de la AUH pasó de $112.942 a $115.087. Sin embargo, como la Anses retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta, el neto a cobrar es de $92.070 por hijo. En el caso de la AUH por discapacidad, el haber se incrementa de $367.757 a $374.744.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar:

La AUH es compatible con la Tarjeta Alimentar, que otorga un refuerzo económico mensual. Este beneficio está disponible para:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años. Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad). Madres de 7 hijos o más que reciben Pensiones No Contributivas (PNC). Titulares de la Asignación por Embarazo, desde los tres meses de gestación.

A pesar de los pedidos de actualización, los montos de la Tarjeta Alimentar siguen congelados desde mayo de 2024:

Familias con un hijo: $52.250 Familias con dos hijos: $81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

Calendario de pago de la AUH en septiembre 2025

Los pagos de la AUH se acreditan según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

