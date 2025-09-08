La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia esta semana el pago de las prestaciones sociales correspondientes a septiembre 2025. Entre los beneficios que se abonan se encuentran las jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones por Prenatal y Maternidad, entre otras.

Como es habitual, los pagos se realizan según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.En este noveno mes del año, los haberes llegan con un incremento del 1,9%, en línea con la inflación registrada en julio. Este ajuste forma parte del esquema de movilidad mensual que aplica el organismo, tomando como referencia los datos oficiales de precios.

Fechas de cobro del 8 al 12 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre DNI terminados en 1: 9 de septiembre DNI terminados en 2: 10 de septiembre DNI terminados en 3: 11 de septiembre DNI terminados en 4: 12 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre DNI terminados en 1: 9 de septiembre DNI terminados en 2: 10 de septiembre DNI terminados en 3: 11 de septiembre DNI terminados en 4: 12 de septiembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de septiembre DNI terminados en 1: 11 de septiembre DNI terminados en 2: 12 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 10 de octubre

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar el día y lugar de pago ingresando al sitio oficial de la Anses. Allí deberán:

Ingresar a la sección de consultas. Completar con el número de CUIL o de beneficio. Hacer clic en “Consulta”.

El sistema informará de manera automática la fecha exacta y el lugar de cobro asignado para cada prestación.

