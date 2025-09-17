La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia esta semana el pago de las prestaciones sociales correspondientes a septiembre 2025. Entre los beneficios que se abonan se encuentran las jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones por Prenatal y Maternidad, entre otras.

ANSES pagará un bono extra en septiembre 2025: quiénes pueden cobrarlo y cómo saber si te corresponde

Como es habitual, los pagos se realizan según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.En este noveno mes del año, los haberes llegan con un incremento del 1,9%, en línea con la inflación registrada en julio. Este ajuste forma parte del esquema de movilidad mensual que aplica el organismo, tomando como referencia los datos oficiales de precios.

Cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6

Jubilaciones y pensiones mínimas: martes 16 de septiembre. Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima: jueves 25 de septiembre. Pensiones No Contributivas (PNC): jueves 11 de septiembre.

ANSES: cuánto será la Asignación Universal por Hijo en octubre 2025

Aumento de septiembre y bono previsional

Durante septiembre, los haberes jubilatorios recibieron un aumento del 1,90%, en concordancia con la inflación registrada en julio. A este ajuste se suma el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.

De esta manera, los montos vigentes son:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18 Jubilación máxima: $2.155.162,17 Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74 Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

El bono se acredita automáticamente junto con los haberes. Para quienes cobran la mínima se otorga de manera completa, mientras que en los haberes superiores se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $390.277,18.

ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 y qué descuentos tienen con Beneficios ANSES

Calendario completo de septiembre

ANSES también recordó el cronograma completo de pagos para jubilados y pensionados:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Los beneficiarios pueden verificar el día y lugar exacto de pago ingresando al sitio oficial de ANSES, en el apartado Consulta de pagos. Allí, con el número de beneficio o el CUIL, el sistema brinda la información detallada de cada caso.

lv / lr