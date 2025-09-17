Refuerzo de ANSES: cómo acceder al pago único de $401.000 por adopción

La medida se enmarca dentro de la Ley de Movilidad, que actualizó un 1,9% las asignaciones familiares especiales. Aunque menos difundida que la AUH, la Tarjeta Alimentar o los créditos de ANSES, esta ayuda representa un respaldo clave para los hogares que inician una nueva etapa con un niño o niña adoptado.

Qué es la Asignación de Pago Único (APU)

La APU no se cobra todos los meses, sino por única vez ante hechos familiares específicos:

Nacimiento: $67.062.

$67.062. Matrimonio: $100.441.

$100.441. Adopción: $401.004,96.

El monto para adopción es casi seis veces mayor que el de nacimiento y matrimonio, reflejando los mayores costos asociados al cuidado, integración y documentación de los hijos adoptivos.

Quiénes pueden cobrar los $401.000 en septiembre

El beneficio alcanza a diversos grupos de trabajadores registrados, monotributistas habilitados, personas que perciben haberes por ART, trabajadores rurales o de temporada, y también a jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de AUH y Asignación por Embarazo, entre otros.

El requisito excluyente es la sentencia judicial de adopción. Además, existen límites de ingresos: hasta $2.183.438 por persona y $4.556.714 por grupo familiar.

Paso a paso para solicitar el refuerzo

El trámite puede hacerse de forma presencial en oficinas de ANSES o online a través de Mi ANSES, con CUIL y clave personal.

Reunir la documentación exigida: DNI de los adoptantes y del menor, sentencia judicial y partida de nacimiento actualizada. Ingresar a Mi ANSES o pedir turno presencial. Completar el formulario de la APU. Presentar la solicitud dentro de los 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia. Hacer el seguimiento online del trámite.

El monto se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada, en un plazo estimado de entre 30 y 60 días hábiles.