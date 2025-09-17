Refuerzo de ANSES: cómo acceder al pago único de $401.000 por adopción

La medida se enmarca dentro de la Ley de Movilidad, que actualizó un 1,9% las asignaciones familiares especiales. Aunque menos difundida que la AUH, la Tarjeta Alimentar o los créditos de ANSES, esta ayuda representa un respaldo clave para los hogares que inician una nueva etapa con un niño o niña adoptado.
Qué es la Asignación de Pago Único (APU)
La APU no se cobra todos los meses, sino por única vez ante hechos familiares específicos:
- Nacimiento: $67.062.
- Matrimonio: $100.441.
- Adopción: $401.004,96.
El monto para adopción es casi seis veces mayor que el de nacimiento y matrimonio, reflejando los mayores costos asociados al cuidado, integración y documentación de los hijos adoptivos.
Quiénes pueden cobrar los $401.000 en septiembre
El beneficio alcanza a diversos grupos de trabajadores registrados, monotributistas habilitados, personas que perciben haberes por ART, trabajadores rurales o de temporada, y también a jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de AUH y Asignación por Embarazo, entre otros.
El requisito excluyente es la sentencia judicial de adopción. Además, existen límites de ingresos: hasta $2.183.438 por persona y $4.556.714 por grupo familiar.
Paso a paso para solicitar el refuerzo
El trámite puede hacerse de forma presencial en oficinas de ANSES o online a través de Mi ANSES, con CUIL y clave personal.
- Reunir la documentación exigida: DNI de los adoptantes y del menor, sentencia judicial y partida de nacimiento actualizada.
- Ingresar a Mi ANSES o pedir turno presencial.
- Completar el formulario de la APU.
- Presentar la solicitud dentro de los 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia.
- Hacer el seguimiento online del trámite.
El monto se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada, en un plazo estimado de entre 30 y 60 días hábiles.