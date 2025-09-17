Presunción de inocencia fiscal: Juan Pazo explicó cómo funcionará el nuevo régimen simplificado de Ganancias

El presidente Javier Milei anunció este lunes, durante la presentación del Presupuesto 2026, que insistirá con el proyecto de presunción de inocencia fiscal. Se trata de una de las reformas tributarias más resonantes de su gestión y que apunta, según sus palabras, a “terminar con la absurda idea de que el Estado considera a todos los ciudadanos como criminales de manera preventiva”.

En ese sentido, el titular de ARCA, Juan Pazo, brindó detalles de la iniciativa en diálogo con medios nacionales. Explicó que el nuevo esquema tendrá un régimen simplificado de declaración jurada de Ganancias, que ya cuenta con 11 mil contribuyentes adheridos, aun cuando la ley todavía no fue sancionada.

“Buscamos cambiar la filosofía del sistema tributario argentino: pasar de un esquema de vigilancia excesiva a uno de libertad, donde cada persona pueda disponer de sus fondos”, sostuvo Pazo.

Cambios clave del régimen

El funcionario señaló que el nuevo sistema simplifica el proceso de declaración de Ganancias:

Sólo se tendrá en cuenta facturación anual y gastos deducibles , dejando de lado consumos personales o incrementos patrimoniales.

, dejando de lado consumos personales o incrementos patrimoniales. Se busca otorgar certeza jurídica reduciendo los plazos de prescripción: de 5 a 3 años en materia tributaria y de 10 a 5 años en seguridad social.

reduciendo los plazos de prescripción: de en materia tributaria y de en seguridad social. Quienes presenten su declaración en tiempo y forma podrán regularizar incumplimientos pagando el monto correspondiente.

Según Pazo, el cambio apunta a que los argentinos puedan utilizar ahorros acumulados, protegidos durante años frente a la inflación y los controles estatales, para destinarlos a inversión y producción.

El fin de un régimen “persecutorio”



El titular de ARCA defendió el espíritu de la reforma: “El objetivo es abandonar un régimen persecutorio para pasar a la idea de que todo contribuyente es inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario. No se tiene que invertir la carga de la prueba”.

La propuesta, además, busca blindarse por ley para evitar que futuros gobiernos reviertan la medida. “Es para dar garantías al ciudadano de que una administración tributaria de otro signo político no pueda volver a perseguirlo”, agregó.

Eliminación de regímenes informativos



Pazo recordó que el proceso comenzó meses atrás con la eliminación de varios regímenes de información que obligaban a bancos, escribanos e inmobiliarias a reportar operaciones privadas. También se actualizaron los umbrales de consumo:

Antes, una compra mayor a $100 mil debía dividirse en varios tickets; ahora el límite pasó a $10 millones .

debía dividirse en varios tickets; ahora el límite pasó a . Para transferencias bancarias, el umbral subió a $50 millones.

Un régimen permanente



A diferencia de los blanqueos anteriores, el sistema tendrá carácter permanente, inspirado en modelos de otros países donde el enfoque está en los flujos de ingresos y no en los activos acumulados.

“Esto no sólo generará ingreso de fondos a la economía, sino que también busca un cambio cultural en la relación entre el Estado y los contribuyentes”, concluyó Pazo.