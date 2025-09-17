YPF reanuda el abastecimiento en el NEA con la llegada de barcazas a Barranqueras

La empresa YPF retomó el envío de combustible por vía fluvial hacia el puerto de Barranqueras, en Chaco, donde este martes arribó un convoy de barcazas equivalente a la carga de más de 400 camiones cisterna. El operativo permitirá asegurar el abastecimiento de combustibles para todo el Nordeste argentino (NEA).

El gobernador Leandro Zdero acompañó la descarga en la terminal de la petrolera estatal y destacó la importancia de recuperar la navegabilidad del riacho Barranqueras. “Este convoy permitirá mejorar la eficiencia en la distribución y garantizar el suministro en Misiones, Corrientes, Formosa, el norte de Santa Fe y el interior del Chaco”, afirmó.

Dragado del riacho Barranqueras y reactivación portuaria

La llegada de las barcazas fue posible gracias al dragado de siete kilómetros del riacho, realizado por YPF tras la declaración de emergencia. De esta manera, se restableció la operatividad portuaria, que en años anteriores había estado limitada por la falta de profundidad suficiente.

Zdero valoró la articulación entre el sector público y privado que permitió recuperar la capacidad del puerto, donde actualmente trabajan de manera directa unas 40 personas, además de los empleos indirectos que se generan con la operatoria.

Impacto en la economía regional

La administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, señaló que esta reactivación “fortalece la confianza de los empresarios” y que ya existe una alta demanda para operar cargas con destino al Paraguay y a mercados de exportación.

Del total de los 14 kilómetros de extensión del riacho, ya se dragaron casi ocho, lo que habilita el ingreso de embarcaciones de mayor porte. Azula remarcó que esta mejora también beneficia a los productores granarios de la provincia, al abrir la posibilidad de sacar su producción por vía fluvial.

“Estamos recuperando la impronta de YPF en Barranqueras, con un movimiento que impulsa la economía regional y genera puestos de trabajo directos e indirectos”, concluyó.