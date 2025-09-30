Qué supermercados tienen los descuentos exclusivos para jubilados y pensionados ANSES

El gobierno de Javier Milei bajo el paraguas del Ministerio de Capital Humano lanzó un nuevo programa de beneficios destinado a jubilados y pensionados de ANSES. La iniciativa ofrece descuentos exclusivos en las cadenas de supermercados más importantes del país, con el objetivo de mejorar los ingresos reales de este sector y fortalecer su capacidad de consumo.

Los descuentos incluyen un 10% en compras generales, y en algunos comercios se amplían hasta el 20% en productos de perfumería y limpieza. Según fuentes oficiales, este esquema genera un “círculo virtuoso” al impulsar las ventas minoristas sin representar erogaciones adicionales para el Estado.

El anuncio se enmarca dentro del Presupuesto 2026, que contempla un incremento de haberes jubilatorios y pensiones un 5% por encima de la inflación proyectada.

Qué descuento ofrece cada supermercado a los jubilados y pensionados de ANSES

Si bien la red de comercios adheridos es importante, y se encuentran unos 7000 comercios en esta nómina, vale señalar que carnes, productos de electro y algunas marcas seleccionadas no están sumadas en el beneficio de los descuentos.

Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones. La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones. Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones. Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones. Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

Los interesados, pueden consultar una guía completa con todos los comercios adheridos Anses Comercios | ANSES.

Incluso, en el site oficial de ANSES hay vigente un buscador que permite saber si el beneficiario puede acceder a los descuentos. Para corroborarlo, sólo necesita ingresar su DNI en un botón de búsqueda.

Beneficio exclusivo para los jubilados y pensionados que cobran haberes en Banco Nación

ANSES informó que, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

También, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 por ciento) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).

Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia

En tanto, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25 por ciento de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas).

Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2 por ciento) sin tope de saldo a remunerar.

