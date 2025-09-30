Supermercadistas anticipan un diciembre negro, con una crisis sin fin en el consumo

El consumo lleva 20 meses consecutivos entre fuertes caídas y repuntes insignificantes. Los supermercados e hipermercados están frente a una gran incertidumbre: qué pasará con las elecciones y si un resultado u otro beneficiará o perjudicará a diciembre, que suele ser el mes de mayores ventas, pero que hasta ahora es una incógnita y no da signos esperanzadores.

“Un buen diciembre puede salvarte el año”, resumió una fuente supermercadista a PERFIL. Navidad, Año Nuevo, las juntadas de fin de año y las vacaciones son motores que hacen que el último mes del año suela ser un boom de ventas. Pero esa realidad quedó trunca en 2024, cuando los centros de compra registraron una caída mensual del 17,9% y el año terminó con un desplome del 13,9%, según la consultora Scentia.

Para el 2025, “no hay ningún dato objetivo que permita pensar que puede ser mejor que 2024", planteó otro empresario del consumo masivo. De acuerdo a la misma entidad de estadística, la medición actual acumula un 1,2% y se espera que al mes 12 el total sea del 2%. Una pizca de recuperación y el síntoma de una combinación entre salarios planchados, la pérdida de empleo y la competencia que le hacen la suba de los servicios y otros gastos inflexibles al bolsillo.

Octubre llega con aumentos en transporte, prepagas, colegios privados y alquileres

Las elecciones, una gran incógnita

No hay pistas de qué puede pasar con las ventas luego de lo que ocurra en los comicios del 26 de octubre. Si se dispara el dólar, las grandes superficies creen que de todas formas el comportamiento del consumidor ya cambió. “Las listas nuevas de precio aparecen todo el tiempo, el tema es si la gente tiene plata o no en el bolsillo, ese es el indicador”, señaló un referente del consumo masivo.

El ingreso disponible —lo que queda después de pagar los gastos fijos— de las familias está más acotado. Según datos de Empiria, los primeros seis meses del 2025 se ubicó un 1% por encima de diciembre de 2024, pero todavía está 7% por debajo de noviembre de 2023 y es más la caída, de un 10%, para las población más vulnerable. En ese escenario, los supermercados se acostumbraron a perder márgenes de rentabilidad para evitar traslados a precios de stocks que, si están muy caros, no van a vender.

Mientras, las listas de precios siguen apareciendo semana a semana. En distintos rubros y con diferentes porcentajes. Por la volatilidad del dólar de agosto, los mayoristas recibieron listas de precios con aumentos que oscilan entre el 2,7% y el 8%, afectando especialmente a aceites, galletitas, yerba mate (donde la variación es mayor según la marca), alcohol etílico y golosinas.

El consumo en la cuerda floja: cayó fuerte la confianza del consumidor en agosto

La Cámara Argentina de Supermercados apuntó la semana pasada contra este tipo de incrementos especulativos, y pidió a los proveedores que buscaron cobertura por la incertidumbre cambiaria que se retrotraigan las subas. El mensaje estuvo focalizado en yerbateras, aceiteras y algunos molinos harineros, que hicieron remarcaciones de hasta 7%.

Pero lo que más golpea a las ventas es que hubo baja de promociones y dinámicas comerciales por parte de la industria. “Es una especie de aumento sin lista”, explicó un supermercadista a este medio.

Redistribución del consumo a los almacenes

Los comercios de barrio, en cambio, están en otra posición. Como el hábito de compra pasó de grandes volúmenes —como en 2023, cuando la inflación acelerada hacía barato el stock— a compras individuales y en almacenes de cercanía. “Bajó el ticket, pero ganamos caudal de gente. Si antes compraban 10 personas $100 cada una, ahora son 30 que compran $80. Tienen menos poder adquisitivo, pero vienen más”, advirtió una fuente del sector.

Para diciembre, la estrategia de estos comercios será la canasta navideña. En 2024 el combo que incluía una sidra, pan dulce, budín, turrón y una garrapiñada estaba $5000. Ahora la intención es que esa canasta conserve el mismo precio.

AM/ML