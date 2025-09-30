El gobierno de Javier Milei anunció este 30 de septiembre un nuevo programa de beneficios con descuentos para jubilados y pensionados en los principales supermercados del país que tiene como objetivo recomponer los ingresos de los jubilados. De esta manera, la medida alcanzaría a más de 7 millones de beneficiarios, y tendría como contrapartida la posibilidad de también impulsar el consumo, otra de las variables que permanecen en la cuerda floja y que no tiene mucha perspectiva de crecimiento. En especial para el sector de los adultos mayores, con alicaídos ingresos de algo más de 420 mil pesos, en el caso de la jubilación mínima.

Los descuentos están disponibles en más de 7000 comercios adheridos, incluyendo grandes supermercados y locales asociados a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA). Entre los supermercados incluidos aparecen Disco, Jumbo, Vea, Día, Coto, La Anónima, Josimar y Carrefour.

Sin embargo, vale señalar que no todos los productos estarían alcanzados por los descuentos. En efecto, no incorpora a las carnes, los electrodomésticos e incluso, algunas marcas seleccionadas. En el caso de Carrefour y Josimar, serán tanto para compras presenciales como online. Según trascendió, desde Capital Humano esperan que las cadenas de Disco, Jumbo y Vea incorporen en los próximos días el beneficio para operaciones online.

Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, proliferan las interpretaciones de que se trata de un descuento con miras a ganar el favor electoral de este sector de los adultos mayores. Vale recordar que Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano cuya cartera instrumenta esta medida, ya había adelantado el beneficio a fin de agosto pasado, al presentarse en el Council of Americas.

Según explicó oportunamente Pettovello, el nuevo beneficio se instrumenta a través de acuerdos entre ANSES, supermercados, cámaras comerciales y otros actores del consumo masivos y tiene por objetivo fortalecer el poder de compra de quienes reciben jubilaciones y pensiones, sin que sea necesario realizar trámites ni intermediaciones. En efecto, señaló que las devoluciones se acreditarán directamente en las cuentas de los beneficiarios.

El ABC del nuevo programa de ANSES con descuentos a jubilados desde octubre de 2025

Este programa ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza.

Esta iniciativa alcanza a 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina y tal como se informó oficialmente, se suma a las mejoras anunciadas por el Gobierno Nacional, contempladas en el presupuesto 2026, en el que se prevé un aumento de las jubilaciones y pensiones un 5 por ciento por encima de la inflación proyectada.

Uno a uno, los descuentos que ofrecen los supermercados para jubilados

Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones. La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones. Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones. Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones. Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

*excepto carnes, electro y marcas seleccionadas.

Promo especial para los jubilados y pensionados que cobran en Banco Nación

Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

También, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 por ciento) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).

El Banco Galicia y un descuento del 25% para jubilados y pensionados ANSES

Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25 por ciento de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas).

Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2 por ciento) sin tope de saldo a remunerar.

