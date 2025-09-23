PAMI abrió la inscripción a los cursos gratuitos de UPAMI: cuáles son y cómo anotarse

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció un nuevo beneficio para sus afiliados: los cursos gratuitos de la Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI). Se trata de una propuesta educativa destinada a jubilados y pensionados que busca fomentar el aprendizaje, promover hábitos saludables y garantizar un envejecimiento activo.

Los cursos de UPAMI se dictan en más de 60 universidades argentinas, tanto de manera presencial como virtual o mixta. Las temáticas incluyen arte y cultura, tecnología e informática, salud y bienestar, además de historia, literatura y comunicación. Cada afiliado puede inscribirse en hasta cinco talleres según la disponibilidad de cupos.

El beneficio está disponible para todos los afiliados de PAMI. No se requieren conocimientos previos: basta con estar registrado en la obra social y realizar la inscripción online.

Cómo inscribirse en los cursos de UPAMI 2025

El procedimiento es simple y totalmente digital:

Ingresar al sitio oficial de PAMI. Entrar al apartado “Cursos UPAMI”. Seleccionar hasta cinco talleres de la oferta académica. Completar el formulario antes del 11 de octubre de 2025.

Las clases comenzaron el 1 de septiembre y finalizarán el 30 de noviembre, con cupos limitados en cada sede universitaria.

Por qué son importantes estos talleres de PAMI

Los cursos de UPAMI responden a la definición de la OMS de “envejecimiento activo”, que apunta a mejorar la calidad de vida en la vejez mediante el aprendizaje, la participación social y la salud.

Otros beneficios de PAMI para jubilados y pensionados

Además de los cursos, PAMI brinda:

- Medicamentos gratis en farmacias adheridas.

- Dos pares de lentes al año sin costo.

- Vacunación antigripal y contra el COVID.

- Actividades recreativas y sociales en Centros de Día.

Con estas acciones, la obra social busca fortalecer el bienestar integral de sus más de 5 millones de afiliados.

