El gobernador Llaryora quiere a los intendentes contentos: anuncio de obras de gas y financiamiento para equipamiento

El gobernador anunció obras de gas, equipamiento eléctrico y aportes ambientales por más de $1.500 millones para municipios y comunas. Reivindicó la unidad política y el equilibrio fiscal como base del desarrollo provincial.

En el marco del Plan de Gasificación Córdoba, 35 localidades recibirán fondos por USD 4,1 millones. En 25 de ellas se ampliarán las redes de gas domiciliario, mientras que en otras 10 se realizarán conexiones internas en establecimientos educativos.

En materia eléctrica, 18 cooperativas recibieron kits de seguridad y otras 33 accederán a reconectadores automáticos, una inversión que apunta a reducir interrupciones y mejorar la calidad del servicio en zonas rurales y productivas.

A su vez, a través del Fondo Ambiental, la Provincia destinó más de $1.597 millones a 22 localidades para la cicatrización de basurales, separación en origen y programas de educación ambiental. Desde la creación de este plan ya se invirtieron más de $4.700 millones en políticas ambientales.

“En Córdoba no hay un municipio o comuna, sea del partido que sea, que no haya recibido fondos para hacer obra pública”, destacó Llaryora, quien insistió en que el modelo provincial combina equilibrio fiscal con inversión social: “La estabilidad macroeconómica debe tener a la gente adentro, con desarrollo, empleo y un Estado que acompañe al capital privado”.

Intendentes de distintas fuerzas políticas, como Marcos Ferrer (Río Tercero) y Marcos Torres (Alta Gracia), valoraron la política de obras públicas como motor de progreso, igualdad y federalismo.

Con esta nueva entrega, la Provincia reafirma su esquema de gestión basado en infraestructura, trabajo conjunto con municipios y sostenimiento del superávit fiscal.