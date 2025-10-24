Por primera vez en la historia, el PAMI informó que más de 5.000 de sus afiliados superan los 100 años, un número inédito que marca un récord de longevidad en el país.

El organismo, que hoy cuenta con casi 5,7 millones de afiliados, señaló que la cifra refleja un cambio profundo en la estructura demográfica argentina.

El dato sorprende incluso a los especialistas en políticas previsionales: cada vez son más frecuentes los casos de familias donde conviven dos o tres generaciones de jubilados, con padres e hijos que perciben beneficios al mismo tiempo.

Actualmente, el PAMI registra entre 10.000 y 15.000 bajas mensuales por depuración de padrones, pero las altas compensan ese flujo, manteniendo el crecimiento sostenido del universo de afiliados, que subió un 7,5% en los últimos dos años.

El fenómeno del “doble jubilado” —como lo denominan en el organismo— expone el impacto del envejecimiento poblacional sobre el sistema previsional y la necesidad de adaptar los servicios de salud y cuidado a una población cada vez más longeva.