PAMI refuerza la cobertura oncológica: cómo acceder al plan que cubre el 100% de los medicamentos

PAMI, implementó un programa que garantiza la cobertura total de los medicamentos oncológicos a sus afiliados. Este beneficio se enmarca en el Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico (PICTO), que busca facilitar el acceso a tratamientos complejos y brindar acompañamiento durante todo el proceso terapéutico.

El plan ofrece cobertura al 100%, atención médica prioritaria, seguimiento psicooncológico y acompañamiento personalizado. La iniciativa se suma a los esfuerzos del organismo por fortalecer la atención médica de las personas mayores y reducir los tiempos de espera.

Qué incluye el Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico

El PICTO fue diseñado para garantizar la atención médica de calidad a las personas diagnosticadas con cáncer. El programa contempla:

Medicamentos oncológicos gratuitos. Atención médica preferencial con turnos rápidos. Acompañamiento psicooncológico durante todo el tratamiento. Seguimiento personalizado por una central exclusiva. Promoción de hábitos saludables y diagnóstico temprano.

El objetivo es ofrecer un enfoque integral que contemple tanto los aspectos médicos como emocionales del paciente.

Quiénes pueden acceder al programa

Podrán acceder al plan todos los afiliados que se encuentren dentro del listado de pacientes oncológicos del PAMI y que cumplan al menos una de las siguientes condiciones:

Haber tenido una consulta con un médico oncólogo. Estar bajo tratamiento farmacológico específico. Ser paciente de radioterapia. Contar con antecedentes de cirugía onco-específica.

Una vez incorporado al programa, el afiliado puede elegir libremente a su especialista dentro del listado de prestadores de oncología del PAMI.

Cómo solicitar la medicación oncológica

El trámite para acceder a los medicamentos es gratuito y puede ser gestionado por el afiliado, su apoderado o un familiar directo.

El procedimiento es el siguiente:

Consulta con un médico especialista, que deberá realizar la prescripción electrónica del medicamento. Completar el formulario de medicamentos oncológicos disponible en la web oficial de PAMI. Presentar la documentación necesaria, ya sea de forma digital o presencial. Esperar la aprobación del pedido y la asignación de la farmacia o prestador correspondiente.

Documentación necesaria

Para acceder a la cobertura del 100%, el afiliado deberá presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI). Credencial de afiliación al PAMI. Receta electrónica emitida por el médico especialista. Formulario de medicamentos oncológicos. Resumen de historia clínica. Documentación respaldatoria solicitada en el formulario.

Es importante destacar que la receta debe ser electrónica, requisito obligatorio para validar el trámite y garantizar la trazabilidad del tratamiento.

Dónde realizar el trámite

El trámite puede realizarse de manera online, ingresando a la página pami.org.ar, o de forma presencial en la agencia correspondiente al domicilio del afiliado.

Para evitar demoras, se recomienda solicitar turno previo desde la web oficial.

PAMI también pone a disposición tutoriales y un manual para pacientes oncológicos, con información paso a paso sobre cómo completar la solicitud y acceder a la medicación sin costo.