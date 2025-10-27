Calendarios de pagos ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este martes 28 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 28 de octubre de 2025 con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares correspondientes al mes en curso. Como es habitual, los haberes se acreditan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

Durante este mes, las prestaciones llegan con un incremento del 1,88%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que ajusta los montos según la inflación registrada en agosto. Este esquema, implementado por el Gobierno de Javier Milei, busca actualizar mensualmente los haberes previsionales y las asignaciones familiares.

Quiénes cobran hoy, martes 28 de octubre

De acuerdo con el cronograma oficial difundido por ANSES, hoy cobran los siguientes grupos:

- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 8 y 9.

- Prestación por Desempleo (Plan 1): último día de pago para DNI terminados en 8 y 9.

El organismo recuerda que quienes no concurran el día asignado podrán retirar su haber una vez acreditado en el banco habitual, ya que el dinero permanecerá depositado en la cuenta correspondiente.

Montos actualizados y aumento del 1,88%

A través de las resoluciones 317/2025 y 318/2025, publicadas en el Boletín Oficial, ANSES oficializó los nuevos valores de haberes para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Con el aumento vigente, los montos quedan de la siguiente manera:

- Haber mínimo jubilatorio: $326.298,38

- Haber máximo: $2.195.679,22

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.039

- Prestación Básica Universal (PBU): $149.266,62

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo continúan recibiendo un bono de refuerzo de hasta $70.000, destinado a compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Asignaciones y AUH: quiénes cobran esta semana

El calendario de ANSES también incluye las asignaciones familiares y universales, que se pagan según la terminación del DNI.

- Asignación Universal por Hijo (AUH): el valor bruto actualizado es de $117.274,67, aunque los titulares cobran el 80% ($93.800,77) hasta la presentación de la libreta escolar y sanitaria.

- Asignación por Maternidad y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de DNI cobran del 9 de octubre al 10 de noviembre.

- Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas: vigentes desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta y entidad de pago a través de los canales oficiales:

Sitio web: ingresando a www.anses.gob.ar y eligiendo la opción “Fechas y lugares de cobro”. Aplicación móvil: desde la app Mi ANSES, disponible para Android e iOS, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Atención presencial: en las oficinas del organismo con turno previo.

El sistema informa la fecha asignada, banco o boca de pago, y si corresponde el depósito de bonos o retroactivos.