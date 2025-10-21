Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran hoy martes 21 de octubre y cuánto reciben

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este martes 21 de octubre con el calendario de pagos correspondiente a octubre 2025, que incluye los haberes con aumento por movilidad y el bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

ANSES confirmó los nuevos montos de jubilaciones y pensiones: cuánto cobran en noviembre 2025

Durante la jornada perciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 9.

Aumento y bono vigentes

Las prestaciones de octubre se pagan con un incremento del 1,88%, establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que ajusta los haberes mensualmente de acuerdo a la inflación de dos meses atrás, medida por el Indec.

A ese aumento se suma el bono extraordinario de $70.000, destinado a los jubilados y pensionados con haberes mínimos. De esta forma, quienes perciben la jubilación mínima cobran $396.298,38, conformados por $326.298,38 de haber mensual y $70.000 del refuerzo.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) reciben $331.038,70, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) ascienden a $298.408,87.

ANSES pagará un bono extraordinario de $300.000 en octubre: quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos

Asignaciones familiares y AUH

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobran $117.252 por menor, aunque se mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal. En tanto, la AUH por Discapacidad alcanza los $381.791.

También se abonan las Asignaciones Familiares y la Asignación por Embarazo (AUE), ambas según la terminación del DNI del titular.

Quiénes cobran este martes 21 de octubre

El calendario de pagos de la Anses para hoy incluye:

- Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 9.

- Beneficiarios de la AUH y AUE con DNI terminados en 9.

- Titulares de Asignaciones Familiares con la misma terminación.

Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en noviembre 2025

Calendario de pagos Anses octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 9: 21 de octubre

Cómo consultar la fecha de cobro

Anses recuerda que los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro ingresando a www.anses.gob.ar o mediante la aplicación Mi Anses, disponible para celulares. Además, quienes perciben sus haberes por depósito bancario pueden retirar el dinero en cualquier momento posterior a la acreditación, sin necesidad de concurrir el mismo día del pago.

lv / lr