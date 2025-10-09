ANSES confirmó los pagos adicionales para la AUH en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán este mes un aumento y pagos extras. La actualización responde al Decreto 274/2024, que establece incrementos mensuales de las asignaciones, pensiones y jubilaciones, según la variación de la inflación medida por el INDEC.

La AUH subió un 1,9% en octubre, en línea con la inflación de agosto. El monto total es de $117.252 por hijo, aunque los beneficiarios cobran el 80% ($93.801,60) mensualmente. El 20% restante se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total es de $381.791 por hijo, con un pago mensual de $305.432,80.

Quiénes pueden acceder a la AUH

El beneficio está destinado a familias con hijos menores de 18 años, mujeres embarazadas y personas con hijos con discapacidad.

Para recibir la AUH se debe:

- Ser argentino o residir al menos 2 años en el país (si sos extranjero o naturalizado).

- Pertenecer a alguno de estos grupos: desocupado, trabajador informal, personal doméstico o monotributista social.

- Presentar documentación actualizada y, en caso de discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Pagos extras y complementarios vigentes en octubre

Además del monto base, los beneficiarios pueden acceder a tres prestaciones adicionales que se acreditan automáticamente junto con la AUH:

1. Tarjeta Alimentar

Permite la compra de alimentos esenciales y se acredita de manera automática. Los montos son:

- $52.250 para familias con un hijo.

- $81.936 para familias con dos hijos.

- $108.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio incluye hogares con menores de 17 años o con hijos con discapacidad sin límite de edad.

2. Complemento Leche del Plan 1000 Días

Destinado a niños menores de 3 años y embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE). En octubre, el monto es de $44.222 por hijo, y se deposita automáticamente junto con la AUH.

3. Libreta AUH: cómo cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH se presenta una vez al año ante ANSES para acreditar los controles médicos, vacunación y asistencia escolar. Una vez validada, el organismo libera el 20% retenido de los haberes cobrados durante el año, otorgando un ingreso extra a las familias.

Calendario completo de pagos ANSES – Octubre 2025

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: martes 8 de octubre

DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre

DNI terminados en 2: miércoles 9 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: miércoles 9 de octubre

DNI terminados en 1: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 2: martes 14 de octubre

DNI terminados en 3: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 4: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 5: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 6: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 7: martes 21 de octubre

DNI terminados en 8: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 9: jueves 23 de octubre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de octubre

Recomendaciones y alertas de ANSES

El organismo recordó que ningún empleado de ANSES está autorizado a solicitar datos personales o bancarios por fuera de los canales oficiales. Además, advirtió sobre nuevas estafas que circulan por redes y mensajes falsos.

Para verificar fechas de cobro y beneficios vigentes, los usuarios deben ingresar a www.anses.gob.ar.

