ANSES comienza a pagar jubilaciones y pensiones hoy 8 de octubre con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) iniciará el calendario de pagos de octubre 2025 el próximo miércoles 8, con el depósito de haberes actualizados y la continuidad del bono de ingresos adicional de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben el monto mínimo.

Cada vez más jubilados siguen trabajando: el 17% prolonga su vida laboral por necesidad económica

Según confirmó el organismo que conduce Fernando Bearzi, las prestaciones se incrementarán un 1,88%, conforme al dato de inflación de agosto informado por el INDEC. El cronograma, como es habitual, seguirá el orden de terminación del DNI, aunque sufrirá una pausa el viernes 10 por el feriado nacional, retomando el lunes 13.

Actualización de haberes y bono adicional

El aumento responde al Decreto 274/24, que ajusta mensualmente los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, el Decreto 700/2025, publicado en el Boletín Oficial, ratificó la continuidad del bono de refuerzo para quienes cobran la mínima.

De esta forma, los montos quedarán de la siguiente manera:

- Jubilación mínima: $396.298,38 ($326.298,38 del haber + $70.000 de bono)

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70

- Pensiones No Contributivas (PNC): $298.408,87

- Jubilación máxima: $2.195.463,70

Asignaciones familiares y AUH

Las Asignaciones Universales y Familiares también se verán actualizadas con el nuevo índice.

- Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.252 por menor, de los cuales el 80% ($93.801,6) se cobra mensualmente y el 20% restante con la presentación de la Libreta AUH.

- AUH por Discapacidad: $381.791

- Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $58.631

- Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.902

Salarios: cada trabajador y jubilado perdió hasta $8 millones en la era Milei según un informe privado

Cuando cobro jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0: 8 de octubre

- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

- DNI terminados en 3: 13 de octubre

- DNI terminados en 4: 14 de octubre

- DNI terminados en 5: 15 de octubre

- DNI terminados en 6: 16 de octubre

- DNI terminados en 7: 17 de octubre

- DNI terminados en 8: 20 de octubre

- DNI terminados en 9: 21 de octubre

ANSES: calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y AUH en octubre 2025

Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y Familiares:

- DNI terminados en 0: 8 de octubre

- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

- DNI terminados en 3: 13 de octubre

- DNI terminados en 4: 14 de octubre

- DNI terminados en 5: 15 de octubre

- DNI terminados en 6: 16 de octubre

- DNI terminados en 7: 17 de octubre

- DNI terminados en 8: 20 de octubre

- DNI terminados en 9: 21 de octubre

lv / lr