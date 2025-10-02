La Nación y Chaco firmaron un acuerdo para cubrir el déficit previsional y garantizar el pago de jubilaciones

El Gobierno Nacional y la provincia del Chaco firmaron este jueves un acuerdo financiero estratégico que permitirá cubrir parte del déficit previsional y dar mayor previsibilidad al pago de haberes.

La reunión, encabezada en el Palacio de Hacienda por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, culminó con la firma de un acta de intención junto al gobernador Leandro Zdero, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

Según lo acordado, la Nación comenzará a transferir fondos a partir de noviembre, con un total de hasta $40.000 millones distribuidos en 12 cuotas mensuales, que funcionarán como anticipo del déficit previsional de la Caja de Jubilaciones chaqueña. El monto final dependerá de los resultados de la auditoría que actualmente realiza la ANSES.

Alivio para las cuentas provinciales

Desde el Ejecutivo nacional destacaron que el convenio apunta a fortalecer la sustentabilidad del sistema previsional, brindar seguridad a los beneficiarios y consolidar el cumplimiento de los compromisos asumidos entre ambas administraciones.

Fuentes cercanas al Gobierno provincial señalaron que el acuerdo “representa un alivio muy importante para las finanzas públicas” y permitirá afrontar el pago de jubilaciones sin sobresaltos, al tiempo que se avanza en la normalización de deudas cruzadas entre Nación y provincia.

El entendimiento forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno central para asistir a las provincias con cajas previsionales no transferidas, una de las principales demandas que los distritos vienen reclamando desde hace años.