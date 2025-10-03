Programa Hogar Anses: quiénes no recibirán el beneficio en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 no todos los beneficiarios del Programa Hogar recibirán el subsidio destinado a la compra de garrafas de gas envasado. El organismo precisó que la medida alcanza a los grupos familiares que no cumplen con los requisitos económicos y de acceso al servicio establecidos en la normativa.

El Programa Hogar fue creado para garantizar que los sectores más vulnerables puedan acceder a gas envasado en aquellas viviendas que no cuentan con conexión a la red. Sin embargo, quienes superen los topes de ingresos o tengan un medidor de gas natural a su nombre quedarán automáticamente excluidos del beneficio este mes.

Quiénes no cobran el Programa Hogar en octubre 2025

De acuerdo con la información oficial, los principales motivos de exclusión son:

- Ingresos por encima del límite permitido: el subsidio se suspende si el grupo familiar percibe más de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), o tres en caso de contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD). En la Patagonia los topes ascienden a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD.

- Servicio de gas natural registrado: quienes tengan conexión a la red o figuren como titulares de un medidor no podrán acceder al beneficio.

- Doble asignación dentro de un mismo hogar: si dos personas perciben el Programa Hogar en una misma familia, uno de los pagos será dado de baja.

- Falta de actualización de datos familiares: errores en la información registrada pueden derivar en la suspensión del pago.

- Inactividad: si el beneficiario no cobró el subsidio durante tres meses consecutivos, deberá iniciar un nuevo trámite en ANSES.

Cómo verificar si se cobra en octubre

Los beneficiarios pueden comprobar si el subsidio fue acreditado mediante distintos canales:

- Mi ANSES (app o web): con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”.

- Teléfono: línea 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

- Correo electrónico: [email protected].

Requisitos vigentes del Programa Hogar

Para mantenerse dentro del padrón activo en octubre 2025, los hogares deben cumplir con estas condiciones:

- No contar con conexión de gas natural ni haber gestionado la Tarifa Social de Gas.

- Mantener ingresos familiares por debajo de 2 SMVM (o categoría C del monotributo).

- En hogares con personas con CUD, se permite hasta 3 SMVM o monotributo categoría D.

- En provincias del sur y en el partido bonaerense de Patagones, los topes se elevan a 2,8 SMVM o categoría D, y hasta 4,2 SMVM o categoría E con CUD.

lv / lr