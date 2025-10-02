Becas Progresar octubre 2025: cuánto cobran los estudiantes y cuáles son los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cómo será el esquema de pagos de las Becas Progresar durante octubre de 2025. A diferencia de otras prestaciones sociales, que se actualizaron con un 1,9% de aumento, los beneficiarios de este programa educativo no tendrán modificaciones en los montos regulares.

El objetivo del plan sigue siendo garantizar la continuidad académica de miles de estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Para ello, ANSES mantiene el esquema de pago escalonado, que contempla el cobro del 80% del beneficio de manera mensual y la entrega del 20% restante una vez acreditada la regularidad escolar.

Quiénes pueden acceder

Las Becas Progresar están destinadas a jóvenes argentinos o naturalizados, así como a extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país. Los requisitos varían según el nivel:

- Nivel obligatorio: Jóvenes entre 16 y 24 años que sean alumnos regulares, tengan el esquema de vacunación completo y participen en actividades complementarias.

- Nivel superior: Ingresantes de entre 17 y 24 años, y estudiantes avanzados de hasta 30 años. En el caso de la carrera de enfermería, no hay límite de edad.

- Progresar Trabajo: Dirigido a personas de entre 18 y 24 años, extendiéndose hasta los 40 en caso de no contar con empleo formal registrado.

Montos de las Becas Progresar en octubre 2025

Los valores para octubre se mantienen sin cambios respecto al mes anterior:

- Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000 (equivalente al 80% del monto total de $35.000).

- Nivel superior: $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.

Además, quienes cumplieron con todos los requisitos académicos en 2024 cobrarán el 20% retenido. Según la fecha de inscripción, habrá refuerzos adicionales:

- Estudiantes inscriptos en marzo: monto extra de $66.000.

- Estudiantes inscriptos en septiembre: monto extra de $42.000.

ANSES activará el calendario de acreditaciones a partir del miércoles 8 de octubre de 2025, teniendo en cuenta los feriados y el cronograma habitual por terminación de DNI.

