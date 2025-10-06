ANSES publicó el cronograma de pagos de octubre 2025: fechas y aumentos confirmados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro correspondientes a octubre de 2025, mes que llega con nuevos aumentos y bonos complementarios para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales.

El calendario se organiza, como cada mes, según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI), con el objetivo de evitar aglomeraciones en los bancos y garantizar un flujo ordenado de acreditaciones. Los pagos se realizan tanto a través de cuentas bancarias como por ventanilla, dependiendo de la modalidad elegida por cada beneficiario.

Durante este mes, la jubilación mínima vuelve a ser uno de los puntos de mayor interés, tras la aplicación de los incrementos dispuestos por el organismo y la continuidad de los bonos extraordinarios que complementan los haberes. Además, se mantienen activos los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y Maternidad y los beneficios para trabajadores registrados bajo el régimen de Asignaciones Familiares.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los pagos comenzarán el 8 de octubre para los DNI terminados en 0 y se extenderán hasta el 21 de octubre, cuando cobrarán los documentos terminados en 9.

Fechas de cobro:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

El cronograma para quienes perciben haberes superiores al mínimo se desarrollará entre el 22 y el 28 de octubre.

Fechas de cobro:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas también cuentan con su propio calendario, que se desarrollará durante la segunda semana de octubre.

Fechas de cobro:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 10 de octubre

La ANSES recordó que los beneficiarios pueden consultar las fechas de cobro y los montos actualizados en su sitio web oficial (www.anses.gob.ar) o a través de la línea telefónica 130, disponible para trámites y consultas. Además, continúa habilitado el uso de tarjetas de débito para compras y pagos electrónicos, una medida que busca facilitar el acceso a los fondos y promover la bancarización.

