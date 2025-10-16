Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en noviembre 2025

Las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo incremento en noviembre de 2025. La suba responde al dato de inflación de septiembre publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que alcanzó el 2,1%, el valor más alto de los últimos meses.

El ajuste se aplica según lo establecido por el Decreto de Movilidad Jubilatoria, vigente desde principios de 2024. Este sistema vincula las actualizaciones mensuales de los haberes con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. De esta forma, los ingresos de los beneficiarios se actualizan de manera automática en función de la inflación.

Cuáles son los nuevos valores desde noviembre

A partir de este cálculo, los haberes previsionales tendrán los siguientes valores aproximados para noviembre de 2025:

- Jubilación mínima: $333.157,28

- Jubilación máxima: $2.241.604,19

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32

- Pensión No Contributiva: $304.647,87

Estos montos reflejan el impacto directo del 2,1% de inflación registrada el mes anterior.

Bonificación adicional para los haberes más bajos

Además del aumento por movilidad, el organismo previsional confirmó que continuará otorgando el bono extraordinario de $70.000 a los jubilados y pensionados que perciban haberes inferiores a la mínima más el valor del bono.

Cuánto cobrarán con el bono

De esta manera, los beneficiarios que perciban los montos más bajos recibirán los siguientes pagos totales:

- Jubilación mínima: $403.157,28

- PUAM: $336.498,32

- Pensión No Contributiva: $374.647,87

Quiénes acceden al bono de Anses

El bono previsional se otorga de manera automática a quienes cumplen con los requisitos de ingresos establecidos por ANSES. No es necesario realizar ningún trámite adicional. La suma se deposita junto con el haber mensual, en la misma fecha y cuenta bancaria que el cobro habitual.

En paralelo, continúan vigentes los descuentos del 10% y 20% para jubilados y pensionados en diversos comercios adheridos, con beneficios en farmacias, supermercados, indumentaria y gastronomía. Estas promociones se mantendrán durante octubre y podrían extenderse en los meses siguientes.

Según los datos oficiales, la inflación interanual alcanzó el 31,8%, lo que evidencia una desaceleración en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, los analistas destacan que el incremento de noviembre permitirá que los haberes previsionales no pierdan poder adquisitivo frente al alza de precios.

Calendario de pagos de ANSES

El organismo mantiene activo su cronograma de pagos correspondiente a octubre, que continuará de manera escalonada según la terminación del DNI de los beneficiarios. Una vez finalizado ese proceso, se publicará el calendario actualizado para noviembre.

Qué pasa con el resto de las prestaciones

El aumento también impactará en otras prestaciones que dependen del mismo índice, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar (SUAF) y la Pensión Universal del Adulto Mayor, cuyos montos se ajustarán automáticamente desde noviembre.

Los jubilados y pensionados pueden consultar sus haberes actualizados ingresando con Clave de la Seguridad Social en la web oficial del organismo (www.anses.gob.ar), en la sección Mi ANSES, o a través de la aplicación móvil disponible para Android e iOS.

lv / lr