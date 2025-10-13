Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran hoy lunes 13 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos de octubre tras el feriado del 10. Desde este lunes 13, millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales perciben sus haberes con un incremento del 1,88%, en línea con la actualización mensual establecida por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

El ajuste aplicado este mes responde a la inflación de agosto medida por el Indec, y se suma al bono extraordinario de $70.000 otorgado a quienes perciben la jubilación mínima. De este modo, los jubilados con el haber más bajo reciben $396.298,38, compuesto por $326.298,38 de haber y $70.000 del bono.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) perciben $331.038,70, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzan los $298.408,87.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobran $117.252 por menor, aunque se mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal. En tanto, la AUH por Discapacidad asciende a $381.791, según los nuevos valores de octubre.

Quiénes cobran el lunes 13 de octubre

El organismo previsional informó que este lunes 13 de octubre recibirán sus haberes los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo y los beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares con DNI finalizado en 3.

El martes 14 continuará el cronograma con los DNI terminados en 4 y así sucesivamente hasta completar todas las terminaciones.

Calendario de pagos Anses octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

La Anses recomienda consultar el calendario oficial actualizado a través de su sitio web o la app Mi Anses, donde cada beneficiario puede verificar la fecha exacta de cobro según su tipo de prestación y número de documento. Además, quienes perciban sus haberes mediante depósito bancario pueden retirar el dinero en cualquier momento, incluso después de la fecha asignada.

Este nuevo aumento, aunque moderado, impacta positivamente en los ingresos de jubilados y familias que dependen de las asignaciones sociales, en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo.

