ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 9 de octubre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza hoy, jueves 9 de octubre de 2025, con el calendario de pagos correspondiente al mes.

En esta jornada cobran sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyos DNI terminan en 1 y 2, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo con las mismas terminaciones.

ANSES lanzó un nuevo programa de descuentos para jubilados en los principales supermercados

Este mes los ingresos llegan con un aumento del 1,88%, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, y se mantiene el bono de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran la mínima, según lo dispone el Decreto 700/2025.

Cuánto cobran los jubilados en octubre

Los nuevos montos vigentes son los siguientes:

- Jubilación mínima: $396.298,38 (incluye bono de $70.000)

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70

- Pensiones No Contributivas (PNC): $298.408,87

- Jubilación máxima: $2.195.463,70

ANSES publicó el cronograma de pagos de octubre 2025: fechas y aumentos confirmados

Asignaciones familiares y AUH actualizadas

Las Asignaciones Universales y Familiares también se ajustaron este mes:

- AUH: $117.252 por hijo (80% se cobra mensualmente y 20% con la Libreta AUH)

- AUH por discapacidad: $381.791

- Asignación Familiar por Hijo: $58.631

- Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.902

Calendario de pagos ANSES – Octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

– DNI terminados en 0: 8 de octubre

– DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre (cobran hoy)

– DNI terminados en 3: 13 de octubre

– DNI terminados en 4: 14 de octubre

– DNI terminados en 5: 15 de octubre

– DNI terminados en 6: 16 de octubre

– DNI terminados en 7: 17 de octubre

– DNI terminados en 8: 20 de octubre

– DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

– DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

– DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

– DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

– DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

– DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Programa Hogar Anses: quiénes no recibirán el beneficio en octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

– DNI terminados en 0: 8 de octubre

– DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre (cobran hoy)

– DNI terminados en 3: 13 de octubre

– DNI terminados en 4: 14 de octubre

– DNI terminados en 5: 15 de octubre

– DNI terminados en 6: 16 de octubre

– DNI terminados en 7: 17 de octubre

– DNI terminados en 8: 20 de octubre

– DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

– Todas las terminaciones: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

– Todas las terminaciones: del 8 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo – Plan 2

– Todas las terminaciones: del 3 de septiembre al 10 de octubre

Otros beneficios y continuidad del bono

El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente durante todo octubre y podría extenderse si la inflación se mantiene alta. Desde ANSES remarcaron que el objetivo es “sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados” en un contexto de variación de precios constante.

Asimismo, las Asignaciones por Embarazo se abonarán del 9 al 23 de octubre, según la terminación del DNI, mientras que las Prestaciones por Desempleo del 21 al 27 del mismo mes.

lv / lr