PUAM: cómo hacer el trámite digital para solicitar la pensión para adultos mayores de ANSES

ANSES informó que las personas pueden acceder ahora a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) en forma totalmente digital.

La nueva modalidad, adoptada en el marco del proceso de digitalización que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano, está disponible a través de Mi ANSES las 24 horas, lo que permite realizar el trámite ingresando a través de una computadora o desde un teléfono celular.

Qué es la PUAM

La PUAM es una cobertura previsional para quienes tengan 65 años o más y no cobren jubilación o pensión de un organismo nacional, de cajas o institutos provinciales o municipales, ni Prestación por Desempleo.

Antes de comenzar la gestión es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en mi ANSES.

Cómo solicitar la PUAM

Ingresar a mi ANSES, verificar los datos de contacto y domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal > Domicilio y datos de contacto. Seleccionar Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor. Seguir los pasos indicados.

Por último el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente.

El seguimiento del trámite podrá llevarse a cabo desde mi ANSES, opción Información Personal > Consulta de expediente.

En qué consiste la PUAM

La prestación de carácter vitalicio y no contributivo es equivalente al 80 por ciento de un haber mínimo y se actualiza, mensualmente, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud, servicios de PAMI y asignaciones familiares (por Hijo/Hijo con Discapacidad, por Cónyuge y Ayuda Escolar Anual).

Toda la información sobre la PUAM

Fuente: ARGENTINA.GOB.AR