ANSES pagará un bono extraordinario de $300.000 en octubre: quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un beneficio extraordinario de $300.000 que se acreditará durante octubre de 2025 a un grupo puntual de beneficiarios: los titulares de la Prestación por Desempleo. El objetivo, según fuentes oficiales, es acompañar a quienes perdieron su empleo sin causa y se encuentran en proceso de reinserción laboral.

ANSES lanzó un nuevo programa de descuentos para jubilados en los principales supermercados

El adicional se abonará por única vez, en el marco de una medida del Ministerio de Capital Humano, y no se encuentra vinculado a la fórmula de movilidad previsional que rige los haberes jubilatorios. En cambio, su actualización depende del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que actúa como referencia para calcular los montos de la prestación.

De acuerdo con la normativa vigente, podrán acceder al pago de los $300.000 quienes hayan trabajado bajo relación de dependencia o en la construcción, y acrediten la finalización de su vínculo laboral por causas ajenas a su voluntad.

Entre los documentos requeridos para la gestión se incluyen el telegrama o carta documento de despido, sentencia de quiebra del empleador, telegramas de renuncia fundada o notas certificadas por el juzgado, según cada caso. También se admitirán contratos vencidos o certificados médicos que acrediten inhabilitación laboral temporal o definitiva.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, la ANSES exige haber trabajado al menos seis meses con aportes dentro de los últimos tres años previos al despido. Para los trabajadores eventuales o “golondrina”, el requisito asciende a 12 meses de actividad en los últimos tres años, con un mínimo de 90 días previos al cese.

Por su parte, los empleados de la construcción deberán acreditar ocho meses de aportes en los últimos dos años antes de la finalización de la obra. En todos los casos, será necesario presentar el DNI original y copia, además de la documentación respaldatoria correspondiente.

PUAM: cómo hacer el trámite digital para solicitar la pensión para adultos mayores de ANSES

El monto de la prestación por desempleo equivale al 75% de la mejor remuneración percibida en los últimos seis meses de empleo. Actualmente, los topes se ajustan en función del SMVM, alcanzando en agosto de 2025 los $322.000.

El número de pagos varía según los años de aportes realizados, con un máximo de 12 cuotas consecutivas. Sin embargo, este bono de $300.000 será adicional y de pago único, sin afectar el esquema habitual de prestaciones.

La liquidación comenzará el 1° de octubre y se extenderá hasta el 23, según la terminación del DNI de cada beneficiario. Los planes 1 y 2 de la Prestación por Desempleo tendrán sus fechas diferenciadas: los primeros comenzarán el 17 de octubre, mientras que los nuevos beneficiarios percibirán el pago entre el 1° y el 10 del mes.

Con esta medida, el Gobierno busca brindar asistencia económica inmediata a un sector especialmente afectado por el contexto laboral y de inflación. El bono se enmarca en una serie de políticas de alivio que ANSES ejecutará antes de las elecciones, junto con el aumento del 1,88% en haberes y otros refuerzos extraordinarios a jubilados y beneficiarios de AUH.

lv / lr