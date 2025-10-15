Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran hoy miércoles 15 de octubre y cuánto reciben

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza este miércoles 15 de octubre con el calendario de pagos de octubre 2025, que incluye aumentos por movilidad y el bono extraordinario de $70.000 para los jubilados que cobran la mínima.

Durante la jornada perciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 5.

Este mes, las prestaciones tienen una suba del 1,88%, según lo establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que ajusta los montos conforme a la inflación de dos meses atrás. Además, continúa vigente el refuerzo de $70.000 que se suma al haber mínimo.

De este modo, los jubilados con el haber más bajo reciben $396.298,38, compuesto por $326.298,38 de haber mensual y $70.000 de bono.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobran $331.038,70, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) ascienden a $298.408,87.

Asignaciones y beneficios sociales

Los beneficiarios de la AUH cobran $117.252 por menor, con una retención del 20% que se mantiene hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal. En tanto, la AUH por Discapacidad asciende a $381.791 durante octubre.

También se abonan las Asignaciones Familiares y la Asignación por Embarazo (AUE), ambas según la terminación del DNI del titular.

Quiénes cobran este miércoles 15 de octubre

El calendario de pagos de Anses para hoy incluye:

- Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 5.

- Beneficiarios de la AUH y AUE con DNI terminados en 5.

- Titulares de Asignaciones Familiares con la misma terminación.

Calendario de pagos Anses octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de cobro a través del sitio web oficial www.anses.gob.ar o mediante la aplicación Mi Anses, ingresando con CUIL y clave de seguridad social.Quienes cobran por depósito bancario pueden retirar el dinero en cualquier momento posterior a la acreditación.