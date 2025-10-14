Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran hoy martes 14 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza este martes 14 de octubre con el calendario de pagos correspondiente a octubre. Durante la jornada cobran jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, junto con los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 4.

Este mes, las prestaciones sociales llegan con un incremento del 1,88%, en línea con la Ley de Movilidad Jubilatoria, que ajusta los haberes de acuerdo con la inflación de dos meses atrás, en este caso la de agosto medida por el Indec.

Además, el organismo mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima. Con este refuerzo, los jubilados que perciben el haber más bajo reciben $396.298,38, compuesto por $326.298,38 de haber mensual y $70.000 de bono.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobran $331.038,70, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) ascienden a $298.408,87.

Asignaciones y beneficios sociales

Por su parte, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobran $117.252 por menor, con una retención del 20% que se mantiene hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal. En tanto, la AUH por Discapacidad alcanza los $381.791 durante octubre.

También continúa el pago de la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares, que se abonan según la terminación del DNI del titular.

Quiénes cobran este martes 14 de octubre

- El calendario de pagos de la Anses prevé para hoy los siguientes grupos:

- Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 4.

- Beneficiarios de la AUH y AUE con DNI terminados en 4.

- Titulares de Asignaciones Familiares correspondientes a la misma terminación.

Calendario de pagos Anses octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Cómo consultar la fecha de cobro

La Anses recuerda que los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de pago ingresando al sitio web oficial www.anses.gob.ar o mediante la aplicación Mi Anses, disponible para celulares. Quienes perciben sus haberes por depósito bancario pueden retirar el dinero en cualquier momento, incluso después de la fecha asignada.

