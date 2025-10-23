Cuánto cobra un jubilado en noviembre 2025: aumento, bono y fechas de pago ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó tanto las fechas de cobro como el nuevo aumento de haberes para jubilados y pensionados. La actualización del 2,1%, derivada del índice de inflación de septiembre, elevará el monto de la jubilación mínima a $333.150,65.

Jubilados ANSES 2025: cuánto cobran en noviembre con aumento del 2,1% y bono extra

El beneficio también se complementará con la continuidad del bono de refuerzo de $70.000, que alcanza a los titulares con ingresos más bajos. De esta forma, quienes cobran la mínima percibirán un total de $403.150,65, una suma que busca amortiguar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El incremento corresponde al ajuste mensual establecido por la nueva fórmula de movilidad basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este contexto, el haber mínimo pasará de $326.298,38 a $333.150,65, mientras que los haberes superiores también recibirán una actualización proporcional.

El aumento incluye a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que recibirán el 80% del haber mínimo, y a las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez, que se actualizan en la misma proporción.

Quiénes cobran el bono de $70.000

El Gobierno mantiene durante noviembre el refuerzo mensual de $70.000, que beneficia a jubilados y pensionados con ingresos de hasta un haber mínimo. Quienes perciban entre $333.150 y $403.150 recibirán un bono variable que compensará la diferencia hasta alcanzar el total de $403.150.

Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran hoy miércoles 22 de octubre

Por ejemplo, si un jubilado cobra $353.150, le corresponderá un bono de $50.000. En cambio, quienes superen el umbral de $403.150 no recibirán el refuerzo.

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor recibirán $266.520,52, mientras que quienes acceden a Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez cobrarán $233.205,45. En ambos casos, también se aplicará el bono extraordinario, por lo que el ingreso total superará los $300.000.

Calendario de pagos de ANSES

El cronograma de cobros de noviembre para jubilados y pensionados vuelve a organizarse según la terminación del DNI, distribuyéndose de forma escalonada a lo largo del mes.

Jubilados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 21 de noviembre

Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran hoy martes 21 de octubre y cuánto reciben

Jubilados con haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Los titulares pueden verificar su día de pago en el sitio oficial www.anses.gob.ar o desde la aplicación Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También se puede consultar por teléfono al 130, disponible de lunes a viernes.

