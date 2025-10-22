Jubilados ANSES 2025: cuánto cobran en noviembre con aumento del 2,1% y bono extra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre 2025 las jubilaciones y pensiones aumentarán un 2,1%, de acuerdo con la variación de la inflación de septiembre informada por el INDEC. La medida se enmarca en la fórmula de movilidad vigente desde julio del año pasado, establecida por el Decreto 274/24, que ajusta los haberes mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

ANSES confirmó los nuevos montos de jubilaciones y pensiones: cuánto cobran en noviembre 2025

El incremento busca acompañar la evolución de los precios y mantener el poder adquisitivo de los jubilados, aunque especialistas advierten que la suba sigue por debajo de la inflación acumulada anual.

Quiénes recibirán el bono extra en noviembre

Junto con el aumento, el organismo previsional volverá a otorgar un bono de ingresos adicional de $70.000 destinado a los titulares que perciben el haber mínimo. Esta medida tiene como objetivo compensar la pérdida de poder de compra frente a la escalada inflacionaria.

El bono será proporcional para quienes cobren entre el haber mínimo y los $403.150,64. En tanto, los jubilados y pensionados con ingresos superiores a ese monto no lo percibirán.

Nuevos montos a partir de noviembre 2025

Tras la actualización del 2,1% y la inclusión del bono, los montos quedarán de la siguiente manera:

- Jubilación mínima: $403.150,64 ($333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51 ($266.520,51 del haber actualizado + $70.000 del bono).

- Pensiones No Contributivas (PNC): $303.205,45 ($233.205,45 del haber actualizado + $70.000 del bono).

- Jubilación máxima: $2.241.568,43 (anteriormente $2.195.463,70).

Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en noviembre 2025

Cómo se calcula el aumento mensual

Desde la implementación del Decreto 274/24, las actualizaciones de los haberes se determinan mensualmente en base al IPC publicado por el INDEC dos meses antes. De esta forma, la variación de precios de septiembre impactará en los haberes de noviembre.

El objetivo de este mecanismo es otorgar mayor previsibilidad a los beneficiarios y evitar los largos períodos de espera que generaban los ajustes trimestrales anteriores.

Qué dijo ANSES sobre la continuidad del bono

El bono de refuerzo se mantiene vigente desde 2024 como una política de contención para los sectores más vulnerables. Según el proyecto de Presupuesto 2026, presentado por el presidente Javier Milei, el beneficio continuará durante el próximo año, aunque no se prevén incrementos en su valor nominal.

La medida forma parte del paquete de asistencia económica que busca garantizar el acceso de los adultos mayores a los bienes y servicios básicos, especialmente en un contexto de inflación persistente.

Dónde consultar los haberes actualizados

Los jubilados y pensionados pueden consultar sus nuevos montos y fechas de cobro desde Mi ANSES (www.anses.gob.ar) ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden verificar si les corresponde el bono de refuerzo dentro de la sección “Cobros”.

