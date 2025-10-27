ANSES confirmó los pagos de la AUH en noviembre 2025: nuevos montos y extras actualizados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que percibirán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre 2025. La prestación, que alcanza a millones de familias en todo el país, incorpora un aumento del 2,08% en línea con el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, vinculado al índice de inflación del INDEC.

Además, los titulares de la AUH recibirán de forma automática los pagos complementarios de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que refuerzan los ingresos familiares sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Aumento confirmado: cuánto se cobra por la AUH en noviembre 2025

Con el incremento del 2,08%, la AUH alcanza un valor total de $119.691 por hijo, aunque se retiene un 20% del monto que se paga una vez al año mediante la presentación de la Libreta AUH. En consecuencia, el importe mensual efectivo a cobrar será de $95.752,80.

Para la AUH por discapacidad, el valor asciende a $389.732, con un pago directo de $311.785,60.

En tanto, en la Zona Austral —que incluye a provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego y sectores patagónicos—, los importes se ajustan por región y llegan a $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad.

Qué extras se suman a la AUH: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

ANSES recordó que junto a la AUH se acreditan dos beneficios complementarios que amplían la cobertura a familias con niños:

- Tarjeta Alimentar: destinada a garantizar el acceso a una alimentación saludable. Los montos actualizados son:

- $52.250 para familias con un hijo.

- $81.936 para familias con dos hijos.

- $108.062 para familias con tres o más hijos.

- Complemento Leche del Plan 1.000 Días: dirigido a niños y niñas de hasta 3 años, actualizado a $45.142, otorgado de manera automática sin necesidad de gestión.

Cómo consultar los pagos y actualizar datos en Mi ANSES

Para evitar demoras y garantizar el cobro automático de los beneficios, ANSES recomienda revisar los datos personales y familiares en su plataforma digital:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar que los hijos estén correctamente registrados. Actualizar información de contacto, domicilio o cambios familiares. Consultar las fechas exactas de cobro en la sección “Calendario de Pagos”.

No se requiere turno para la consulta o actualización de datos; todo puede realizarse de forma online, segura y gratuita.

