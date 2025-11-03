PAMI lanzó un botón de emergencia en su app: cómo funciona y por qué pocos afiliados lo usan

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa su proceso de modernización digital con el lanzamiento de una función que puede marcar la diferencia en momentos críticos: el botón de emergencias dentro de su aplicación oficial Mi PAMI.

Este nuevo recurso está diseñado para que los adultos mayores puedan contactar rápidamente al personal médico o a los servicios de emergencia en caso de necesidad. Sin embargo, a pesar de su utilidad, pocos afiliados conocen o utilizan esta herramienta, según informaron fuentes de la institución.

La función está disponible tanto en la app Mi PAMI (para Android y iOS) como en la versión web del portal oficial, y forma parte de un plan más amplio de digitalización que busca simplificar los trámites y mejorar la atención sin necesidad de acudir presencialmente a las agencias.

Qué es el botón de emergencias de PAMI

El botón de emergencia es un acceso directo ubicado en la pantalla principal de Mi PAMI, fácilmente identificable por su diseño visible e intuitivo.

Al presionarlo, el usuario obtiene de inmediato los números de emergencia habilitados por la obra social, incluyendo atención médica, ambulancias y guardias, sin necesidad de buscar contactos o navegar por distintos menús.

Según explicó PAMI, su objetivo es garantizar una respuesta rápida y efectiva en casos donde cada minuto cuenta. “Queremos que los adultos mayores se sientan acompañados y seguros, sabiendo que pueden pedir ayuda con un solo toque”, destacaron desde el organismo.

Cómo activar y usar el botón paso a paso

Ingresar a la aplicación Mi PAMI (disponible en App Store y Google Play) o al portal web www.pami.org.ar. Iniciar sesión con el número de afiliado o DNI. En la pantalla principal, ubicar el ícono del botón de emergencias, identificado con un símbolo rojo. Presionar el botón, y automáticamente se desplegarán los números de contacto directo según la urgencia médica o tipo de asistencia requerida.

El sistema permite llamar desde la misma aplicación, evitando que los adultos mayores deban marcar manualmente o recordar los teléfonos.

Más beneficios dentro de la app Mi PAMI

Además del botón de emergencias, la plataforma digital ofrece múltiples servicios para sus afiliados:

- Visualizar la credencial digital actualizada.

- Consultar datos del médico de cabecera y la cartilla médica completa.

- Acceder a recetas electrónicas, órdenes médicas y turnos.

- Realizar trámites administrativos y consultas sin trasladarse a una sede.

Esta digitalización busca reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios médicos de más de 5 millones de afiliados en todo el país.

