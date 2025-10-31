Denuncia por colapso sanitario: el Hospital Córdoba lleva meses sin tomógrafos ni resonador

El Hospital Córdoba, considerado la "nave insignia" del sistema de salud público provincial, atraviesa una crisis de equipamiento que pone en riesgo la vida de miles de pacientes. Hace meses que el centro asistencial funciona sin resonador magnético ni tomógrafos operativos, lo que reduce su capacidad diagnóstica al nivel de un dispensario básico.

La denuncia pública fue presentada por el doctor Guillermo Moisés Azize, médico de planta de la Unidad Coronaria y exdirector del Hospital Córdoba, quien envió una carta al gobernador Martín Llaryora para alertar sobre la gravedad de la situación.

"Hace meses que no funciona ni el resonador, ni ninguno de los dos tomógrafos de la institución, de tal manera que el único recurso para diagnóstico por imágenes que tiene la 'nave insignia' de la provincia es la ecografía y las radiografías comunes (evocando el mismo nivel de recursos que tiene un dispensario)", escribió Azize en su misiva.

El profesional advirtió sobre las consecuencias directas de esta carencia: "Miles de pacientes evolucionan mal por la imposibilidad de hacer un diagnóstico oportuno en nuestro querido hospital, debido a la falta de equipamiento operativo (que funcione) acorde a un centro que trata pacientes de alta complejidad".

Pedido de informes en la Legislatura

La denuncia del médico motivó que el legislador provincial Juan Pablo Peirone presentara un pedido de informes para exigir explicaciones al Ejecutivo provincial. En el documento, el legislador cuestionó por qué uno de los hospitales de mayor complejidad de Córdoba opera sin el equipamiento mínimo indispensable.

"Esto significa diagnósticos tardíos, agravamiento de cuadros clínicos, riesgo de fallecimientos evitables y derivaciones a prestadores privados que generan un gasto millonario del Estado", señaló Peirone en su presentación.

El legislador amplió su denuncia al mencionar que la situación se repite en otro centro de referencia: "La misma situación se repite en otro hospital insignia: el Hospital San Roque, donde también el resonador se encuentra fuera de funcionamiento y las derivaciones a privados son permanentes".

Críticas al sistema de tercerización

En su carta, Azize incluyó críticas veladas a la gestión del ministro de Salud provincial, a quien señaló por resolver las carencias del sistema público mediante derivaciones al sector privado. "Es entendible que al señor ministro de Salud no le preocupe demasiado este problema, puesto que con un espíritu práctico viene resolviendo todas las carencias que tienen los hospitales públicos derivando dichas prácticas a la parte privada (que por una de esas casualidades que tiene la vida, él trabajó en alguna de ellas, pero eso no tiene nada que ver)", escribió con ironía el profesional.

Peirone fue contundente al respecto: "La salud pública no se terceriza por incapacidad de gestión. Un hospital sin tomógrafo ni resonador no es un hospital: es una sala de espera con pacientes en riesgo".