Un funcionario cordobés en el medio de una polémica por duro comunicado contra Julia Mengolini por sus dichos sobre el tenis

La controversia estalló durante una emisión del programa de Julia Mengolini en Futurock, cuando la periodista analizaba los resultados de las elecciones legislativas recientes. Al mencionar la victoria del extenista Diego Hartfield como diputado nacional por La Libertad Avanza en Misiones -quien obtuvo el 37% de los votos y dos bancas para su partido-, Mengolini lanzó una serie de comentarios que generaron una reacción institucional inmediata.

"Para poder pegarle bien a la pelota con la raqueta te tenés que concentrar tanto en eso que no tenés poder simbólico, no tenés poder de abstracción, apenas conocen las palabras. Para ser profesional tenés que ser tonto", afirmó la conductora, quien además se describió como "demasiado inteligente para jugar al tenis". La periodista de 43 años caracterizó al tenis como "un deporte encapsulado", mientras sus compañeros de programa expresaban dudas sobre sus argumentos. "No es una agresión, es así boludo", insistió ante las risas del estudio.

El fragmento se viralizó en redes sociales y llegó a la Asociación Argentina de Tenis, organización presidida por Agustín Calleri, quien además ocupa el cargo de presidente de la Agencia Córdoba Deportes, una posición clave en la estructura deportiva provincial. El extenista, que alcanzó el puesto 16 del ranking mundial durante su carrera profesional, quedó así envuelto en una polémica mediática que trascendió el ámbito deportivo.

La institución decidió pronunciarse mediante un extenso comunicado institucional publicado el miércoles por la noche. "La Asociación Argentina de Tenis manifiesta su enérgico repudio a los dichos vertidos por la periodista Julia Mengolini, quien en una reciente intervención pública afirmó que 'para ser tenista hay que ser tonto', una expresión que consideramos ofensiva, estigmatizante y contraria al espíritu de respeto que debe guiar el debate público", señaló el documento oficial.

El comunicado de la AAT destacó que "el tenis argentino ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen". La organización señaló que el deporte "ha sido un espacio de ascenso social, inclusión y desarrollo humano" y lamentó que "una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades".

La respuesta de Mengolini no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, la periodista intentó aclarar el tono de sus comentarios: "Muchachos, era un chiste. Aunque el hecho de que se lo hayan tomado tan en serio me hace dudar... Quiero decir, como que terminan por confirmar mi hipótesis (que igual era un chiste... pero se ve que al final sí les faltaba poder de abstracción)", escribió en Twitter con tono irónico.

Julia Mengolini le respondió duramente a la Asociación Argentina de Tenis: "Manga de caretas"

En Instagram, la conductora subió fotografías jugando al tenis de manera amateur y redobló sus críticas. "La AAT me dedicó un extenso y ridículo comunicado por un chiste. Aclaro lo obvio: no creo que los tenistas sean tontos. De quienes no tengo dudas es de quienes escribieron ese comunicado", afirmó. La periodista fue más allá al calificar a las autoridades de la AAT: "De lo que no tengo dudas es de lo gorilas que deben ser ustedes porque la saña del comunicado no se explica de otro modo... Aguante el tenis, manga de caretas. Algún día haremos canchas en todos los barrios".

El comunicado de la AAT concluye con una reafirmación de principios: "Desde la Asociación Argentina de Tenis reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad donde el deporte sea un puente y no una barrera, y donde la diversidad de disciplinas y pensamientos se exprese siempre con respeto. El tenis es hermoso".