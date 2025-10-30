PAMI: ordenan restablecer la cobertura del 100% en medicamentos.

Una resolución del juez federal Pablo Oscar Quirós, del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, dispuso que el PAMI, restituya la cobertura de medicamentos al 100% para todos sus afiliados en el país.

El fallo afecta directamente a los más de cinco millones de afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

De manera de que en la práctica el organismo deberá volver a otorgar los medicamentos esenciales del vademécum sin los límites socioeconómicos fijados el año pasado.

Las resoluciones ahora suspendidas establecían que solo quienes cumplieran determinados requisitos de ingresos, patrimonio y situación familiar podían acceder al beneficio pleno.

El juez consideró que esas condiciones “imponen una carga irrazonable y desproporcionada” sobre los beneficiarios y que el Estado cuenta con herramientas para verificar esa información sin exigir trámites adicionales.

La medida judicial extiende el alcance de una cautelar ya vigente en varias provincias, a partir de un pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

El magistrado ordenó suspender dos resoluciones dictadas por el Pami en 2024 que habían incorporado nuevos requisitos para acceder a la cobertura integral.

De manera que mientras la Justicia define el fondo de la cuestión, la obra social deberá volver a aplicar las condiciones previas establecidas por el programa “Vivir Mejor”, lanzado en 2020.