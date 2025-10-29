Todos los detalles de la visa que ofrece Alemania para profesionales argentinos.

Alemania se consolida como uno de los países más elegidos por su sólida economía, su baja tasa de desempleo y la amplia demanda de trabajadores calificados, además de su calidad de vida y riqueza cultural.

Son más de una las características que convierten a Alemania en un destino ideal para quienes buscan trabajar de forma independiente mientras descubren nuevos lugares y experiencias. Por ello, el país europeo ofrece una visa para freelancers. Se trata de la visa Freiberufler (o visa del trabajador independiente) que consiste en un permiso de residencia que habilita a profesionales autónomos a vivir y trabajar legalmente en el país europeo mientras ofrecen sus servicios de manera independiente. Está diseñada para ciertos perfiles profesionales y requiere cumplir con una serie de requisitos formales y económicos.

¿Quiénes pueden solicitar la visa Freiberufler ?

Profesionales creativos

Profesionales tecnológicos

consultores

científicos

médicos

odontólogos

abogados, entre otros.

Este permiso solicita que el profesional tenga un plan de negocio sólido comprobable y de esa manera, demostrar cómo va a generar ingresos en Alemania.

¿cuáles son los requisitos para solicitar la visa para freelancers?

Tener clientes en Alemania (también se puede facturar a clientes en otros países pero se priorizarán los locales).

Demostrar ingresos suficientes para cubrir gastos (entre 1.000 y 1.200 euros netos por mes).

Seguro médico válido en el país.

Registro en el padrón municipal (se realiza al llegar a Alemania).

CV y títulos académicos traducidos