La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un nuevo aumento del 2,08% para jubilados y pensionados, conforme a la inflación de septiembre. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 338/2025, y establece que el haber mínimo jubilatorio pasa a ser de $333.085,39, mientras que el máximo asciende a $2.241.349,35.

Sin embargo, el bono extraordinario mensual de $70.000 —implementado por el Gobierno para reforzar los ingresos de los adultos mayores— no tendrá aumento en noviembre. Fuentes de Casa Rosada confirmaron que el monto se mantendrá sin cambios, pese al ajuste general de haberes dispuesto por la Anses.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre

De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un total de $403.085,39, al sumar el bono de $70.000 al haber base actualizado. El beneficio alcanza a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación sobre sus ingresos.

El Gobierno analiza mantener esta ayuda fija también durante diciembre, aunque sin actualización prevista, mientras avanza con un nuevo esquema de movilidad jubilatoria que podría regir desde 2026.

Otros beneficios vigentes

Además del bono mensual, el Ejecutivo mantiene el programa de reintegros por compras con tarjeta de débito, que otorga hasta $120.000 mensuales de tope. Este beneficio busca estimular el consumo y aliviar los gastos de los sectores más vulnerables, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones – noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 10/11

DNI terminados en 1: 11/11

DNI terminados en 2: 12/11

DNI terminados en 3: 13/11

DNI terminados en 4: 14/11

DNI terminados en 5: 17/11

DNI terminados en 6: 18/11

DNI terminados en 7: 19/11

DNI terminados en 8 y 9: 20/11

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 20/11

DNI terminados en 2 y 3: 25/11

DNI terminados en 4 y 5: 26/11

DNI terminados en 6 y 7: 27/11

DNI terminados en 8 y 9: 28/11

