ANSES: cuándo cobro la Asignación Universal por Hijo en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los nuevos montos y el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a noviembre de 2025. El beneficio, que constituye uno de los pilares del sistema de protección social argentino, alcanza a más de 2,5 millones de familias y a unos 4,3 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

En el mes de noviembre, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo se ubica en $119.714 por menor a cargo, mientras que el pago efectivo es de $95.958, debido a la retención del 20% que ANSES aplica hasta que el titular presente la Libreta AUH.

Este formulario, que puede completarse de manera digital o presencial, certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación. Una vez presentada la libreta, el organismo liquida el monto acumulado retenido durante el año.

El ajuste del mes responde a la variación inflacionaria de septiembre (2,1%), lo que implica un incremento del 2,08% respecto a octubre. Según datos oficiales, la AUH acumula en el último año una suba interanual real del 5,3%.

Quiénes pueden acceder a la AUH

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o tutores de niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentren en situación de desempleo, trabajo informal o servicio doméstico.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que se presente el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Los adultos responsables deben residir en el mismo hogar que los menores y mantener actualizada su información personal y familiar en la base de datos de ANSES.

De cuánto son las demás asignaciones universales en noviembre

Además de la AUH, la ANSES actualizó los valores de otras prestaciones:

- La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad se elevó a $389.808,61.

- La Asignación Universal por Embarazo se fijó en $119.714,66.

- La Ayuda Escolar Anual alcanza los $85.000.

- La Asignación por Nacimiento asciende a $69.776, mientras que por Adopción llega a $408.616.

- El beneficio Cuidado de la Salud parte desde $117.252.

A estas cifras se suma la Tarjeta Alimentar, que continúa otorgando $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más.

Aunque su valor no se actualiza desde junio de 2024, el ingreso combinado sigue representando una ayuda económica clave frente al aumento del costo de vida.

Calendario de pagos AUH noviembre 2025

El cronograma dispuesto por ANSES establece que los pagos se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Los beneficiarios pueden verificar el día exacto y lugar de cobro a través del sitio oficial www.anses.gob.ar o ingresando a la aplicación Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH

El 20% del monto mensual retenido se paga una vez al año, luego de presentar la Libreta AUH, documento que certifica los controles médicos, la vacunación y la escolaridad de los niños y adolescentes beneficiarios.

Este trámite se puede hacer en línea, desde el portal o la app Mi ANSES, o de forma presencial en las oficinas del organismo, solicitando turno previo.

Una vez validada la información, el dinero retenido se deposita automáticamente en la cuenta bancaria del titular.

