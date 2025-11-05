El gobierno oficializó el monto de la jubilación en noviembre 2025: A cuánto llega la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un incremento del 2,08% en los haberes previsionales y en los montos de las asignaciones familiares, que regirán a partir de noviembre de 2025.

Calendario de pagos ANSES noviembre 2025: jubilaciones, pensiones y asignaciones

La medida fue formalizada mediante las Resoluciones 338 y 339/2025, publicadas en el Boletín Oficial, y toma como referencia el índice de inflación de septiembre, en línea con la nueva fórmula de actualización mensual aplicada desde comienzos del año.

Con la actualización, y el bono de los 70 mil pesos compensatorios que se otorgaron en forma de bono durante todo el año, la jubilación mínima superará ligeramente los 400 mil pesos.

Respecto del bono, vale señalar que pasó de comprar el 10,2% al 4,6% de la canasta básica, ecuación que se mide también en el haber. Que el bono se haya mantenido en $ 70 mil durante 21 meses tiene un gran impacto en el poder adquisitivo de los jubilados. Las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indican que, para sostenerse en valores acordes a la evolución de los precios, el adicional a los haberes mínimos debería ser de $ 173.407, $ 103.407 más que ahora.

A cuánto se va la jubilación mínima y máxima en noviembre 2025

De acuerdo con la resolución firmada por el titular de ANSES, Fernando Bearzi, el haber mínimo garantizado será de $333.085,39, mientras que el máximo alcanzará los $2.241.349,35.

Esto implica un aumento desde los valores de octubre, que eran de $326.298 y $2.195.679, respectivamente.

Además, los jubilados que perciben la mínima seguirán cobrando un bono de $70.000, por lo que el ingreso total más bajo ascenderá a $403.085.

En tanto, las bases imponibles mínima y máxima se fijaron en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente, a partir del período devengado noviembre.

Prestación Básica Universal y Pensión Adulto Mayor en noviembre 2025

Prestación Básica Universal (PBU): $152.371,37 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

Con el bono de $70.000, la PUAM pasará a $336.468 mensuales.

El incremento también se aplica a los veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de la prestación por desempleo, entre otros programas.

Asignaciones familiares y AUH: cuánto cobro en noviembre 2025

Con la actualización, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo alcanzarán $119.691, mientras que para los residentes de la Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones) el monto será de $155.599.

En el caso de los trabajadores formales, los nuevos montos dependerán del ingreso familiar total (IGF):

En lo que respecta a los trabajadores del sector formal, en caso de que el ingreso familiar no supere los $926.676, se cobrará por hijo $59.851, mientras que si el ingreso familiar es superior a $926.676 y de hasta $1.359.061, se cobrará por hijo $40.371. En tanto que si el ingreso familiar es superior a $1.359.061 y de hasta $1.569.083, se percibirá por hijo $24.418. Cuando el monto percibido en el hogar es mayor a $1.569.083 y de hasta $4.907.218, se cobrará por hijo $12.597.

ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para noviembre 2025

Los mismos montos y topes se aplican en la Asignación Familiar Prenatal. En tanto que los valores aumentan para quienes perciban la prestación por hijo con discapacidad, ya que si el ingreso familiar no supera los $926.676, cobran por hijo $194.873, mientras que si el ingreso familiar es superior a $926.676 y de hasta $1.359.061, cobrarán por hijo $137.860 y si están por encima de $1.359.061, recibirán $87.007 por hijo.

Asimismo, quienes perciban ingresos superiores a $2.453.609 por integrante del grupo familiar quedarán excluidos del cobro de asignaciones, aun cuando el ingreso total no supere el tope general.

Asignaciones por hijo con discapacidad

Los montos aumentan en este caso:

Hasta $926.676 → $194.873 De $926.676 a $1.359.061 → $137.860 Más de $1.359.061 → $87.007

Monotributistas y asignaciones por única vez

Los montos según categoría del Monotributo serán:

Categoría A: $59.851 Categoría B: $40.371 Categoría C: $24.418 Categorías D a G: $12.597

Asignaciones por única vez:

Nacimiento: $69.763 Adopción: $417.116 Matrimonio: $104.459 Ayuda Escolar Anual: $42.039

La actualización de noviembre alcanza a más de 7 millones de jubilados y pensionados, así como a beneficiarios de asignaciones familiares, universales y por desempleo, en un contexto en el que los haberes se ajustan mes a mes según la inflación oficial.

Con este nuevo incremento, la jubilación mínima acumula una suba superior al 170% en lo que va del año, aunque continúa por debajo de la inflación interanual proyectada, según estimaciones de consultoras privadas.