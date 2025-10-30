ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Tarjeta Alimentar, programa destinado a la compra de alimentos esenciales, mantendrá los mismos montos en noviembre de 2025, sin aplicar una nueva actualización.

Aunque otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones recibieron incrementos en línea con la inflación, la prestación alimentaria continuará con los valores que rigen desde octubre.

Montos confirmados de la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025

Según la información oficial de ANSES, los montos que se acreditarán este mes dependen de la cantidad de hijos registrados o del tipo de prestación:

- Familias con un hijo o beneficiarias de la Asignación por Embarazo: $52.250

- Familias con dos hijos: $81.936

- Familias con tres o más hijos: $108.062

Los fondos se depositan de manera automática y directa en la cuenta asociada a la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El dinero puede usarse con la tarjeta en supermercados, ferias o comercios con posnet y también retirarse en efectivo.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar

El beneficio se otorga sin necesidad de inscripción previa: ANSES lo acredita de forma automática a las personas que cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.

- Beneficiarias de la Asignación por Embarazo a partir del tercer mes de gestación.

- Titulares de AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

- Madres de siete hijos o más que perciben la Pensión No Contributiva (PNC).

Para conservar el beneficio, es fundamental mantener actualizados los datos personales y familiares en Mi ANSES.

Qué se puede comprar con la Tarjeta Alimentar

El dinero de la Tarjeta Alimentar solo puede destinarse a la compra de alimentos y artículos de limpieza.

El programa busca fortalecer el acceso a productos básicos y, al mismo tiempo, impulsar el consumo en comercios de cercanía, como almacenes, carnicerías, panaderías, ferias barriales o verdulerías.

Cada comercio que cuente con posnet o lector QR puede adherirse al sistema y recibir los pagos.

Además, esta política fomenta la inclusión financiera, ya que permite que miles de familias utilicen medios electrónicos de pago sin necesidad de tener una cuenta bancaria tradicional.

Cuándo se acredita el pago en noviembre

El depósito de la Tarjeta Alimentar se realiza junto con la prestación principal (AUH, AUE o PNC) según el calendario de pagos de ANSES, que se organiza por número de DNI.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta en la web oficial del organismo: www.anses.gob.ar.