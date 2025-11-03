Calendario de pagos ANSES noviembre 2025: jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario completo de pagos correspondiente a noviembre de 2025. En este mes, los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales recibirán un aumento del 2,08 %, junto con el bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados que perciban los haberes mínimos.

De acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, los haberes jubilatorios aumentan un 2,08 %. Además, el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, estableció un bono de $70.000 que se paga junto al haber mensual, sin carácter remunerativo ni descuento alguno.

Con esta actualización, las prestaciones quedan de la siguiente forma:

— Jubilación mínima: $403.150,65 (compuesta por $333.150,65 de haber y el bono de $70.000)

— Jubilación máxima: $2.241.788,48

— Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.520,52

— Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $303.205,46

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $95.752,80 brutos, de los cuales se cobra el 80 % ($76.602,24) y el resto se acredita tras la presentación de la libreta.

Calendario de pagos ANSES – noviembre 2025

A continuación, el cronograma detallado según el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Pensiones No Contributivas (PNC)

— DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

— DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

— DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

— DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre

— DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

— DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

— DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

— DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

— DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

— DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

— DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

— DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

— DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

— DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

— DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de noviembre

— DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

— DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

— DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

— DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

— DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

— DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

— DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

— DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

— DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

— DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

— DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

— DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

— DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

— DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

— DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

— DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

— DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

— DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

— DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

— DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

— DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

— DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

— DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

— DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

— DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

— DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

— DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

— DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

— DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

— DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

— DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

— DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

— Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre

Prestación por Desempleo (Plan 1)

— Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al viernes 28 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

— Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al viernes 28 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

— Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre

Cómo consultar tu fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y clave de la Seguridad Social o a través del portal oficial en anses.gob.ar, dentro del apartado Calendario de Pagos. También es posible consultar el cronograma en las delegaciones del organismo o a través de la línea gratuita 130, que brinda atención personalizada.

