Bono ANSES de $70.000 en noviembre 2025: quiénes lo cobran y cómo saber si te corresponde

El Gobierno oficializó un bono de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima. Se pagará en noviembre junto al aumento del 2,1%.

El Gobierno nacional formalizó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos. La medida fue oficializada este martes 28 de octubre mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, y será implementada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante el mes de noviembre.

El refuerzo tiene como objetivo compensar la pérdida del poder adquisitivo de los adultos mayores frente a la inflación, y se suma al incremento del 2,1% que rige desde este mes bajo la fórmula de movilidad previsional establecida por el DNU 274/24, la cual ajusta los haberes según la evolución mensual de los precios.

Anses

Quiénes recibirán el bono de ANSES

Según lo dispuesto en el decreto, el bono de $70.000 será otorgado a los siguientes grupos:

- Jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo.

- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

- Beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC), incluyendo las pensiones por invalidez, por vejez y las destinadas a madres de siete hijos o más.

El refuerzo será no remunerativo —es decir, no estará sujeto a descuentos ni se tomará en cuenta para otros cálculos previsionales— y se pagará de manera automática, sin necesidad de realizar trámite alguno en la ANSES.

Cómo quedarán los haberes en noviembre

Con el incremento del 2,1% y el nuevo bono, los montos que percibirán los beneficiarios durante noviembre serán los siguientes:

- Jubilaciones y pensiones mínimas: $403.150,65

- Pensiones no contributivas (PNC): $303.251,24

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51

- Jubilación máxima: $2.241.788,48

- Prestación Básica Universal (PBU): $152.401,22

De esta manera, la jubilación mínima se elevará a más de $400.000, un monto que el Gobierno busca sostener como piso para los próximos meses, dependiendo de la evolución de la inflación y de las futuras actualizaciones por movilidad.

Asignaciones familiares y AUH: también aumentan

El aumento del 2,1% también impactará en las asignaciones familiares y en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que desde noviembre quedarán en $119.713,83 por hijo o embarazo.
Por su parte, la asignación por hijo del sistema SUAF alcanzará los $59.862,25 para el primer rango de ingresos.

Cómo consultar los montos y las fechas de cobro

Los beneficiarios podrán verificar los montos actualizados y el calendario de pago en la web oficial de la ANSES (www.anses.gob.ar) o comunicarse al 130, el número de atención telefónica del organismo.
El pago del bono se acreditará junto con los haberes habituales, según el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

