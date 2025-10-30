Bono ANSES de $70.000 en noviembre 2025: quiénes lo cobran y cómo saber si te corresponde

El Gobierno nacional formalizó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos. La medida fue oficializada este martes 28 de octubre mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, y será implementada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante el mes de noviembre.

ANSES confirmó los pagos de la AUH en noviembre 2025: nuevos montos y extras actualizados

El refuerzo tiene como objetivo compensar la pérdida del poder adquisitivo de los adultos mayores frente a la inflación, y se suma al incremento del 2,1% que rige desde este mes bajo la fórmula de movilidad previsional establecida por el DNU 274/24, la cual ajusta los haberes según la evolución mensual de los precios.

Quiénes recibirán el bono de ANSES

Según lo dispuesto en el decreto, el bono de $70.000 será otorgado a los siguientes grupos:

- Jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo.

- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

- Beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC), incluyendo las pensiones por invalidez, por vejez y las destinadas a madres de siete hijos o más.

El refuerzo será no remunerativo —es decir, no estará sujeto a descuentos ni se tomará en cuenta para otros cálculos previsionales— y se pagará de manera automática, sin necesidad de realizar trámite alguno en la ANSES.

Jubilados ANSES 2025: cuánto cobran en noviembre con aumento del 2,1% y bono extra

Cómo quedarán los haberes en noviembre

Con el incremento del 2,1% y el nuevo bono, los montos que percibirán los beneficiarios durante noviembre serán los siguientes:

- Jubilaciones y pensiones mínimas: $403.150,65

- Pensiones no contributivas (PNC): $303.251,24

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51

- Jubilación máxima: $2.241.788,48

- Prestación Básica Universal (PBU): $152.401,22

De esta manera, la jubilación mínima se elevará a más de $400.000, un monto que el Gobierno busca sostener como piso para los próximos meses, dependiendo de la evolución de la inflación y de las futuras actualizaciones por movilidad.

ANSES confirmó los nuevos montos de jubilaciones y pensiones: cuánto cobran en noviembre 2025

Asignaciones familiares y AUH: también aumentan

El aumento del 2,1% también impactará en las asignaciones familiares y en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que desde noviembre quedarán en $119.713,83 por hijo o embarazo.

Por su parte, la asignación por hijo del sistema SUAF alcanzará los $59.862,25 para el primer rango de ingresos.

Cómo consultar los montos y las fechas de cobro

Los beneficiarios podrán verificar los montos actualizados y el calendario de pago en la web oficial de la ANSES (www.anses.gob.ar) o comunicarse al 130, el número de atención telefónica del organismo.

El pago del bono se acreditará junto con los haberes habituales, según el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).