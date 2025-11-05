La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) iniciará el lunes 10 de noviembre el pago de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, junto con el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Decreto 771/2025.

El aumento mensual del 2,08% se aplica según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, lo que eleva el haber mínimo a $333.085,39. Con el bono, los beneficiarios de la mínima percibirán en total $403.085,39.

Vale recordar que el bono mantiene su valor nominal desde marzo de 2024, lo que implica que su impacto se reduce mes a mes frente a la inflación, una señal de que la política previsional enfrenta el desafío de mantener la cobertura sin deteriorar la sostenibilidad del sistema.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de la mínima en noviembre 2025

El pago a jubilados y pensionados se realizará en etapas según la terminación del DNI. Los que cobran la mínima serán los primeros en recibir sus haberes:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Los beneficiarios que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar a partir del lunes 24 de noviembre, hasta el viernes 28, también por terminación de DNI.

Montos actualizados de los haberes mínimos y máximos en noviembre 2025

Haber mínimo: $333.085,39 Haber mínimo con bono: $403.085,39 Haber máximo: $2.241.349,35

El bono de $70.000 se paga junto con el haber mensual, sin carácter remunerativo ni descuentos.

Pensiones No Contributivas (PNC) en noviembre 2025

Antes del pago de las jubilaciones mínimas, ANSES depositará las Pensiones No Contributivas desde el mismo lunes 10 de noviembre, en el siguiente orden:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 DNI 2 y 3: martes 11 DNI 4 y 5: miércoles 12 DNI 6 y 7: jueves 13 DNI 8 y 9: viernes 14

Cómo consultar tu fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o consultar en el sitio oficial www.anses.gob.ar dentro del apartado Calendario de Pagos.

También se puede llamar gratuitamente al 130 o acudir a las oficinas del organismo.

Un alivio parcial para los ingresos previsionales

El bono busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los haberes más bajos, en un contexto donde, según el último Informe de la Seguridad Social, el ingreso medio de los jubilados cayó un 24% en términos reales desde 2021.

Sin embargo, el refuerzo de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024, por lo que su efecto real se reduce mes a mes frente a la inflación.

