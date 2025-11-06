La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las nuevas fechas de pago y los montos actualizados de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a noviembre de 2025. Estas prestaciones, destinadas a los sectores más vulnerables del país, se acreditan con un incremento del 2,08%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

El aumento se aplica junto al bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente desde marzo de 2024 y busca reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes mínimos o no superan determinados montos.

Nuevos montos de las Pensiones No Contributivas

Con la actualización de noviembre, el haber básico de las PNC por invalidez o vejez asciende a $233.136,88, mientras que con el bono extraordinario el total se eleva a $303.136,88.

En el caso de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto mensual es de $266.442,16, que con el bono alcanza los $336.442,16.

El bono se abona de manera proporcional para los jubilados o pensionados que perciben haberes superiores, hasta alcanzar un tope máximo de $403.020,07, con el fin de evitar que el monto final supere ese límite.

ANSES: Cuándo comienza a pagar las jubilaciones mínimas y las pensiones de noviembre de 2025

Calendario de pagos de ANSES para noviembre 2025

La ANSES estableció un esquema de acreditación escalonado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Este cronograma aplica tanto para las pensiones por invalidez, vejez o madres de siete hijos, como para los beneficiarios de la PUAM. Todas las acreditaciones se realizarán en las cuentas bancarias habituales.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Quienes deseen verificar el día exacto y el punto asignado para percibir su haber pueden hacerlo desde el sitio web oficial de ANSES, ingresando a la sección “Consultá la fecha y lugar de cobro”. Solo es necesario ingresar el número de CUIL o de beneficio para que el sistema informe de inmediato el período disponible para el retiro de los fondos, ya sea por ventanilla o cajero automático.

Qué son las Pensiones No Contributivas

Las PNC son prestaciones económicas que otorga el Estado a personas que, por diferentes motivos, no acceden a una jubilación contributiva tradicional. Se dividen en distintas categorías:

- Pensión por invalidez: destinada a quienes acrediten una discapacidad del 76% o más y se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

- Pensión por vejez: dirigida a personas mayores de 70 años que no cuentan con ingresos formales.

- Pensión para madres de siete hijos o más: equivale al haber mínimo jubilatorio.

- PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): beneficio para mayores de 65 años sin aportes suficientes para jubilarse.

LV/lr