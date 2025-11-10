Tras encontrar pistas (unos objetos arrastrados por el mar) en la zona de Puerto Visser, el Gobierno de la provincia de Chubut decidió ampliar los operativos de búsqueda destinados a encontrar a Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados desaparecidos en territorio chubutense.

Durante este fin de semana, el gobierno provincial decidió ampliar los operativos que ya incluyen rastrillajes terrestres y aéreos en un radio de unos cuatro kilómetros, junto al trabajo de efectivos policiales, bomberos y grupos especializados de búsqueda con canes entrenados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las autoridades reanudaron la búsqueda de Pedro y Juana luego de que una encargada del establecimiento Lamar le indicara a los investigadores la ubicación de una desembocadura marítima en la que se encontraron objetos arrastrados por el agua, presuntamente de los desaparecidos.

A partir del punto indicado, las autoridades establecieron dos cuadrículas de trabajo para cubrir la franja costera, una hacia el norte y otra hacia el sur. En paralelo, acompañaron la búsqueda con rastrillajes a pie y con drones, que se centraron en zanjones y zonas de difícil acceso.

Jubilados desaparecidos en Chubut: qué aportó el último video de la camioneta en la que viajaban

El Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la División Búsqueda de Personas, bomberos de Trelew y Bahía Blanca, y la División Canes de Comodoro, junto a otros cuerpos especializados, trabajan en la búsqueda de los jubilados. No obstante, los resultados continúan siendo negativos.

El operativo de búsqueda está siendo coordinado por el comisario general Omar Delgado, el comisario mayor Raúl Jones, el comisario inspector Pablo Lobos, el comisario Ariel Ríos y el subcomisario Patricio Rojas.

Jubilados desaparecidos en Chubut

Juana y Pedro fueron vistos por última vez el 11 de octubre cuando se dirigían hacia Camarones. En el marco del caso, las autoridades barajan varias hipótesis. El último rastro que fue encontrado de ellos fue la camioneta en la que viajaban, que fue hallada en Comodoro Rivadavia.

Si bien los familiares de ambos mantienen vivas las esperanzas, las autoridades ya redirigieron la búsqueda a restos humanos e indicaron que encontrarlos con vida es una posibilidad cada vez más remota.

El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, insistió en que se está trabajando en todas las hipótesis posibles para el caso, incluyendo la de un homicidio.

AS/ff