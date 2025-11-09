Caso Loan: un decisión judicial podría ser clave para saber qué ocurrió con el nene desaparecido

Se conoció nueva información sobre el caso del pequeño Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que fue visto por ultima vez el 13 de junio de 2024, en El Algarrobal, un paraje cercano de la localidad de 9 de Julio (Corrientes). Alejandro Vecchi, abogado de la familia del pequeño, señaló que una decisión de la Justicia Federal podría representar un avance en la resolución del caso.

El letrado remarcó que “se trata de un punto de inflexión, ya que con la resolución N° 527/2025, dictada este 8 de noviembre por el Juzgado Federal de Goya, se ordenaron allanamientos, registros y rastrillajes en cuatro lagunas ubicadas en la localidad correntina de 9 de Julio”.

Loan Danilo Peña

Vecchi explicó que “se trata de un allanamiento múltiple y coordinado, con participación de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, el SIFEBU, el SENASA y organismos ambientales, bajo la dirección del Comando Unificado Corrientes. Durante 50 días corridos, los agentes rastrillarán cuatro espejos de agua que rodean la propiedad rural del matrimonio Pérez y Caillava, en busca de indicios, vestigios o pruebas que puedan reconstruir el último rastro de Loan”.

Asimismo, el abogado de la familia de Loan remarcó que “el reloj judicial sigue corriendo: el vencimiento del plazo opera el 29 de noviembre de 2025, y la jueza Pozzer Penzo, consciente del riesgo de impunidad procesal, dispuso que los rastrillajes comiencen el 10 de noviembre sin más demoras, con habilitación de días y horas inhábiles”. Y agrega: “también se ordenó también que la querella familiar participe de las diligencias, en un gesto que conjuga empatía y derecho. La familia podrá designar representantes, proponer peritos, acompañar los rastrillajes y recibir información directa, bajo control judicial y coordinación del Comando Unificado”.

El segundo secuestro de Loan

Para Vecchi "la resolución también redefine el rol del Estado provincial. Autoriza la colaboración del Ministerio de Seguridad de Corrientes, pero bajo supervisión federal estricta, prohibiendo que acceda a la investigación o a los elementos probatorios sin autorización judicial. Esa delimitación, casi quirúrgica, busca evitar interferencias y preservar la pureza procesal del operativo".

El misterio del caso Loan

El pequeño Loan había ido con su padre a la casa de su abuela, Catalina Peña,donde almorzó con otros familiartes y luego, junto a otros niños, salió a juntar naranjas. Pero desde entonces, no se supo nada más sobre su paradero. Sus familiares salieron a buscarlo, pero al no poder hallarlo, dieron aviso a la policía y eso derivó en una pesquisa que al día de hoy todavía no pudo encontrar una explicación al misterio de la desaparición del chico.

Foto del almuerzo familiar donde fue visto por última vez Loan

A medida que avanzó la investigación se detuvó a varias de las personas que participaron del almuerzo: Antonio Benítez y Laudelina Peña, tíos del niño; Daniel “Fierrito” Ramírez y su esposa Mónica Millapi; y la exfuncionaria municipal Victoria Caillava y su marido Carlos Pérez, un capitán de navío retirado. Sin embargo, no hay todavía una certeza de que pudo haber pasado y de allí que el se adjudique al rastrillaje de las cuatro lagunas ya citadas una marcada importancia en la investigación.

En paralelo a la causa, resolución late en un contexto político y judicial más amplio. Es que 29 de septiembre de 2025, la Cámara Federal de Corrientes había concedido apenas 60 días de prórroga para culminar la investigación, plazo que muchos calificaron como exiguo y contrario al principio de debida diligencia en casos de desaparición. El Ministerio Público Fiscal, PROTEX, los padres hermanos y letrados querellantes, apelaron esa decisión ante Casación Penal, advirtiendo que la limitación podía “afectar la posibilidad real de conocer la verdad”. Pero el reloj judicial sigue corriendo y la jueza, consciente del riesgo de impunidad procesal, dispuso que los rastrillajes comiencen el 10 de noviembre sin más demoras, con habilitación de días y horas inhábiles.

En ese gesto hay más que una decisión procesal: hay un mensaje político y ético. La magistrada le recordó a la Cámara que la justicia no puede reducirse a un calendario administrativo cuando hay un niño desaparecido.

