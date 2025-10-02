Caso Loan: el juez Víctor Alonso González renunció al Tribunal Oral Federal de Corrientes

El juez federal Víctor Antonio Alonso González, quien se encuentra a cargo del resonante Caso Loan en Corrientes, presentó su renuncia al Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

Mediante el Decreto 704/2025, el Gobierno nacional aceptó la dimisión del magistrado, la cual se hará efectiva a partir del 1 de diciembre de 2025.

La renuncia del juez genera una fuerte repercusión en el ámbito judicial y mediático, ya que Alonso González es el encargado de la investigación por la desaparición del niño correntino, un caso que conmovió al país y que sigue siendo de alta relevancia en la justicia federal.

Impacto en el Tribunal Federal de Corrientes

Con la salida de Alonso González, el Tribunal Oral Federal de Corrientes quedará con un único juez titular, Fermín Ceroleni.

Esta situación podría generar retrasos o modificaciones en la dinámica de juicios importantes. El Caso Loan, una de las investigaciones más mediáticas de la justicia federal, podría verse afectado por el cambio en la composición del tribunal.